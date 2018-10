JAKARTA - Siap-siap untuk para partygoers seantero jagad nusantara, Djakarta Warehouse Project (DWP) akan segera dihelat. Bertempat di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali, DWP yang mengusung nama DWP X bakal dihelat pada 7 sampai 9 Desember 2018.

Menariknya, ini kali pertama DWP dihelat di luar Jakarta. Dan untuk DWP tahun ini, menjadi tanda tahun ke-10 gelaran electronic dance music (EDM) terbesar Se-Asia Tenggara ini digelar.

Sebelumnya Ismaya Live selaku pihak penyelenggara telah mengumumkan beberapa nama besar pesohor musik EDM yang akan hadir. Diantaranya The Weeknd, Porter Robinson, hingga Major Lazer Soundsystem.

More to be announced, so keep your eyes peeled! Get your tickets now at https://t.co/NcFSvlhLHP !— Djakarta Warehouse Project (@DWPfest) September 28, 2018

Lebih lanjut, Sarah Deshita selalu Brand Manager Ismaya Live, mengatakan bahwa masih akan ada lagi nama line up lain yang akan dihadirkan. Mengingat panggung dari DWP X ditambah menjadi tiga.

"Awalnya kami akan buat dua stage, tapi karena stage jadi tiga, otomatis akan nambah line-up. Insyaallah awal November akan ada fase ketiga," ujar Sarah Deshita saat dijumpai di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Rabu (3/10/2018).

Sementara itu, untuk tiket dari DWPX pihak Ismaya Live masih menjual tiket dalam beberapa kategori. Untuk tiket presale tiga hari dari kategori early entry dibanderol seharga Rp 1,5 juta. Lalu pada tiket presale tiga hari normal dibanderol seharga Rp 1,6 juta.

Last but certainly not the least, with over 200 million streams and a debut album featuring high-profile guests, this young multi-instrumentalist will deliver a set that shall pull off the best of Art Pop. Please welcome the Grammy-nominated @mura_masa_ for his Indonesian debut! pic.twitter.com/H6XbFcd7Zh— Djakarta Warehouse Project (@DWPfest) September 28, 2018