LOS ANGELES – Aktor Star Wars, Ewan McGregor berpotensi untuk tampil sebagai karakter antagonis dalam film Birds of Prey. Meski tak akrab dengan lakon antagonis, tawaran ini bisa menjadi tantangan tersendiri dalam karier McGregor. Apalagi, dia memiliki basis fans yang cukup kuat dari Star Wars.

Ternyata, Warner Bros. tak hanya mengincar McGregor. Untuk lakon serupa, distributor film itu juga dikabarkan tengah mendekati aktor Maleficent Sharlto Copley. Meski nama aktor 44 tahun asal Afrika Selatan itu tak sebesar McGregor, namun ini kesempatannya untuk masuk dalam produksi (film) berskala lebih besar.

Still have Renee Montoya and Cassandra Cain's roles to cast as well as the crime lord up against the team. Hearing names like Sharlto and Ewan McGreggor are actors they like for the role but have only started meeting actors for that part https://t.co/OaVfpTfkyM— Justin Kroll (@krolljvar) September 26, 2018