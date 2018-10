LOS ANGELES – Grup penyanyi perempuan asal Inggris Little Mix akan segera merilis single terbarunya, dengan bantuan dari Nicki Minaj. Kabar tersebut diungkapkan saat tampil di panggung The BRIT Awards 2018 yang diadakan di The O2 Arena di London, Inggris, belum lama ini.

Seperti diberitakan Billboard, Grup penyanyi yang berisikan 4 anggota ini yakni, Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock dan Jade Thirlwall mengungkapkan bahwa mereka akan merilis single berjudul Woman Like Me yang akan menampilkan Minaj, pada 12 Oktober mendatang.

Little Mix mencoba menggoda lagu mereka yang akan datang, dengan menampilkan klip video pendek di media sosial hari Minggu, (30/09/2018). Mereka juga memposting potret baru para 4 wanita cantik ini dalam mempromosikan single mereka.

Minaj ikut menambahkan beberapa hype ke pengumuman itu, dengan menuliskan di akun Twitter miliknya, “Terima kasih telah menjemputku. Cintai lagu ini!!!” tutur rapper itu.

Woman Like Me akan hadir saat Little Mix tengah bersiap untuk meluncurkan album kelima mereka, yang merupakan tindak lanjut dari Glory Days 2016, pada bulan November nanti.

“Ini jelas album favorit saya," kata Thirlwall baru-baru ini. “Anda bisa tahu itu berasal dari kami. Ada banyak pemberdayaan wanita, banyak lagu yang memberikan isyarat untuk menjadi diri sendiri. "

Dia menambahkan: “Saya benar-benar bersemangat untuk album ini. Kami pasti siap untuk merilis sesuatu. Kami rindu mendengar musik kami diluar sana,” tutupnya.

Seperti yang diketahui, grup penyanyi perempuan ini dibentuk secara ekslusif dari acara The X Factor musim kedelapan dimana mereka menjadi grup pertama yang memenangkan acara tersebut dalam kurun waktu 8 tahun sejarah acara tersebut berlangsung.

Little Mix merilis album debut mereka DNA pada 19 November 2012 silam. Rupanya album tersebut mampu berada di posisi ke-5 di delapan negara, termasuk nomor dua di Inggris dan nomor empat di Billboard 200. Hal ini tentunya membuat Little Mix menjadi grup penyanyi perempuan pertama sejak The Pussycat Dolls.

