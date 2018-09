JAKARTA - Wanita mana sih yang tidak ingin cantik? Tentu hal itu diidam-idamkan setiap wanita di belahan dunia manapun. Begitu juga penyanyi cantik Lea Simanjuntak, yang punya cara tersendiri untuk menjaga kecantikannya. Mengingat Lea Simanjuntak seorang wanita yang berkecimpung di dunia hiburan Tanah Air.

Untuk saat ini Lea Simanjuntak lebih menjaga kulitnya agar terlihat cerah. Hal itu dilakukannya demi menyenangkan para penggemarnya.

“(Kalau perawatan kecantikan) yang penting kulitnya sih, karena trendnya agak glowing skin. Jadi sekarang saya lagi rajin pealing, ada cream malamnya, saya kepingin juga, enggak mau kalah sama yang muda-muda,” kata Lea Simanjuntak saat dijumpai Okezone di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (26/9/2018).

Bagi Lea, butuh perjuangan untuk merawat kecantikannya. Ia pun sengaja menyisihkan budget untuk perawatan tersebut, yakni Rp2 juta sampai Rp3 juta per bulan.

“Ada dong (budget) buat perawatan wajah. Rp2-3 juta sih, selama satu bulan,” ungkapnya.

Tidak hanya fokus pada perawatan kulit, Lea Simanjuntak juga tak tanggung-tanggung untuk melakukan perawatan pada bagian kukunya. Meski biayanya jauh lebih mahal, itu tak jadi masalah bagi sang pelantun Bangun ini.

Diakuinya perawatan kuku menjadi salah satu hal yang penting untuk menunjang penampilannya di atas panggung.

“Saya paling suka (merawat) kuku, untuk sekarang it’s gel manicure, all nothing at all. Karena kalau manicure yang biasa, ‘aduh besok saya main sama anak saya uda kena ini lagi, kegores, patah’ lagi. Gel manicure, memang harganya lebih mahal tapi sampe bulan depan tahan lama,” paparnya.

Lebih lanjut, bila ditotal, penyanyi 39 tahun ini mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah untuk perawatan kecantikannya.

“Untuk kecantikan puluhan juta Rupiah, yaiya dong,” tuturnya sembari tertawa.

Lantas dengan mengeluarkan biaya yang tak sedikit, apakah Lea Simanjuntak rela?

“Pertama saya enggak rela karena saya berpikir dalam wadah saya si Lea mamanya dua anak, istrinya suami saya. Tapi ketika saya pindah, saya berpikir enggak, ini saya harus menjadi Lea si publik figure yang diinginkan para klien, penonton. Ya segitu mah kecil dibandingin artis lain,” tukasnya sembari tertawa lagi.

