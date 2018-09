View this post on Instagram

Sebelum nya saya mohon maaf jika sudah membuat video ini, tp krn banyak nya permintaan netizen yg meminta saya untuk melihat kejadian ini, dan ini hasil apa yg saya lihat, berfikiran positif boleh tp mengingatkan untuk hati2 tidak ada salahnya kan, cepat sembuh ya kak @ruben_onsu #rubenonsu