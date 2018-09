JAKARTA - Hottest, sebutan fans 2PM, Indonesia sedang gempar. Bagaimana tidak, malam ini, mereka tiba-tiba mendapat kabar jika idolanya, Nickhun, sedang berada di Jakarta.

Keberadaan Nickhun di Jakarta diketahui dari postingan idol berdarah Thailand tersebut. Lewat akun Instagramnya, Nickhun sempat mengunggah stories yang menunjukkan potret Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia yang diambil dari salah satu hotel di kawasan Thamrin.

"Halo Jakarta! Lama tak bertemu!" tulis Nickhun dalam bahasa Inggris pada Selasa (25/9/2018).

Kehadiran Nickhun yang tiba-tiba ini langsung membuat fans bingung sekaligus senang. Fans terutama bertanya-tanya mengapa bintang film Brother of the Year itu ada di ibukota.

"Demi apa Nickhun ke Jakarta?" tanya @Iistiaaz.

"Nickhun in Jakarta? When? How? WHAT?" sambung @jangjunsenpai.

"Nickhun ngapain di Jakarta dah," timpal @byulkrasivaya.

Hingga ditulisnya berita ini, belum ada informasi apa yang sedang dilakukan Nickhun di Jakarta. Fans berspekulasi jika suami virtual Victoria 'f(x)' itu sedang ada pekerjaan yang masih dirahasiakan.

Nickhun diyakini tidak ke Jakarta untuk liburan. Pasalnya, idol yang tak perlu menjalani wamil itu dijadwalkan untuk menjadi MC festival musik KCON 2018 di Thailand pada akhir pekan ini.

Di sisi lain, ini bukan pertama kalinya Nickhun menginjakkan kaki di Jakarta maupun Indonesia. Tiga tahun lalu, Nickhun sempat ke ibukota untuk menggelar konser bertajuk "Go Crazy" bersama member 2PM lainnya.

