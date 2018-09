JAKARTA - Ajang musik tahunan, Synchronize Fest 2018 siap dihelat di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 5-7 Oktober 2018 mendatang. Sejumlah bintang tamu dan panggung megah sudah disiapkan pihak Synchronize.

118 musisi siap memeriahkan Synchronize 2018. Dan tak ketinggalan panggung yang disuguhkan akan bertambah menjadi enam panggung, sementara di tahun sebelumnya hanya disediakan lima panggung.

Penambahan panggung tersebut dikarenakan adanya penambahan penampil atau musisi yang siap menggebrak Synchronize Fest 2018.

“Kalau pengamatan saya pribadi, untuk perkembangan Synchrinize tahun pertama dan kedua meningkat. Dari jumlah penjualan tiket dan penonton yang hadir,” kata David Karto selaku Director Synchronize saat jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa (25/9/2018).

Lebih lanjut, David menambahkan bila perkembangan Synchronize dari tahun ke tahun meningkat signifikan dan membuat festival yang mengusung tema musik lintas genre ini makin diminati publik. Secara garis besar, musisi-musisi dengan beragam genre akan tampil menghibur para penggemarnya.

“Synchronize yang begitu cepat perkembangannya karena lintas genre, karena musik tak hanya satu tidak bisa kotak-kotakan. Secara gampangnya aja dicermati secara konsep Syncrhonize yang mendapat respon luar biasa dari tahun ke tahun,” sambungnya.

Tidak hanya itu, pada Synchronize tahun ini, Kiki Aulia alias Kiki Ucup yang menjadi Program Director juga menambahkan ada kolaborasi baru,dengan hadirnya penampilan Dewa 19 yang akan direunikan dengan Ari Lasso dan Once Mekel.

“Ada juga beberapa proyek musik baru dan ada beberapa yang kita reunikan di Indonesia. Misalnya Dewa 19,” tutur Kiki Ucup.

“Prosesnya kita cari sesuatu yang bisa mewakili perjalanan musik indonesia dan kita liat Dewa 19 yang bisa mewakili perjalanan musik Indonesia,” tutup Kiki Ucup.

Sebagai informasi, sederet nama besar yang mengisi line up Synchronize fest 2018 adalah Dewa 19 feat Ari Lasso dan Once Mekel, Sheila On 7, Dipha Barus, Seringai, Burgerkill dan masih banyak lagi siap memghentak panggung Synchronize. Dan untuk panggung sendiri tersedia 6 panggung yakni Dynamic Stage, Forest Stage, Lake Stage, District Stage, Gigs Stage dan XYZ Stage.

