SEOUL – Belum lama ini, kasus kamera tersembunyi menimpa aktris Shin Se Kyung dan penyanyi Bomi ‘Apink’. Setelah kasusnya dilimpahkan ke pihak kepolisian, diketahui pelaku tindak kejahatan itu tak lain adalah staf produksi program di mana kedua aktris itu terlibat.

Ternyata, kasus serupa juga pernah dialami aktris The Vineyard Man, Kang Eun Bi. perbedaannya, dia bukanlah korban melainkan saksi kejahatan tersebut. “Aku juga pernah melihat seorang staf tanpa izin mengambil gambar seorang aktris,” jelas Kang Eun Bi dalam channel V Live milik The Korea Herald, Senin (24/9/18).

Dirinya mengaku bahwa kejadian ini terjadi ketika teman aktrisnya sedang syuting sebuah film. Dan secara tidak bertanggung jawab seorang staf mengambil gambar aktris tersebut saat adegan mandi. “Kala itu, aku berada di belakang staf audio dan aku lihat seorang staf merekam diam-diam adegan (mandi) yang terpampang di video village (kamera milik sutradara) menggunakan ponselnya,” ujar Kang.

Mendengar cerita tersebut, banyak netizen yang menonton siaran live Kang Eun Bi itu merasa geram. Banyak dari penonton yang mempertanyakan apakah ada yang melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian? Terkait pertanyaan itu, Kang mengatakan, staf tersebut terlihat percaya diri dengan apa yang dilakukannya. Hal tersebut membuat banyak orang di lokasi syuting bingung harus melakukan apa.

Sebelum mengungkapkan pengalaman itu, Kang Eun Bi juga tercatat pernah blakblakan berkisah tentang kasus kekerasan seksual yang menimpanya. Pada 7 Maret 2018, dia mengunggah kesaksiannya tersebut lewat YouTube berjudul “#Setelah Menonton ‘PD Notebook-Can You Sleep With Me?’/ Aku Menyesal Bungkam dan Menunggu Gerakan #MeToo Muncul. #The Bare Face of the Master #KejahatanSeksual #SutradaraFilm #Audisi”.

Kang memulai kesaksiannya dengan mengungkapkan, pengalaman kelamnya semasa SMA. “Ketika aku menjalani audisi drama perdanaku, sutradara bilang, ‘Apakah kau pernah berhubungan seks?’ Karena masih belum cukup umur, aku jawab, ‘Belum pernah’,” ujarnya.

Sang sutradara menurut Kang Eun Bi, mengajaknya untuk berhubungan seksual. Dengan begitu, langkah Kang untuk masuk ke industri hiburan akan lebih mudah. “Sepanjang audisi, aku harus mendengar dia berbicara tentang tubuhnya dan hubungan seksual pria dan wanita. Aku akhirnya keluar dari ruang audisi sambil menangis,” katanya menambahkan.

Aktris 32 tahun itu menambahkan, “Aku tak bisa menceritakan pengalaman menyedihkan itu untuk waktu yang lama karena takut dengan cap orang. Setelah menonton program PD Notebook, aku menyesal telah bungkam tentang kasus kekerasan seksual itu.”

