LOS ANGELES - Era Will Smith dan Tommy Lee Jones untuk melindungi bumi dari serangan alien memang telah berakhir. Namun Sony Pictures memiliki duo pahlawan baru untuk menggantikan kedua aktor tersebut bermain dalam spin-off Men in Black.

Menariknya, proyek tersebut akan diperankan oleh dua aktor Thor: Ragnarok: Chris Hemsworth dan Tessa Thompson. Bersama keduanya juga berperan sederet aktor lain, seperti Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Rebecca Ferguson, dan Emma Thompson sang Agen O di MIB 3.

Tim produksi diketahui menjalani syuting sejak Juli 2018. Namun pada 21 September 2018, Hemsworth dan Thompson membocorkan kalau mereka telah merampungkan syuting MIB di London, Inggris.

Dalam video unggahannya, Hemsworth yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu terlihat begitu kotor. Noda hitam menempel di baju putihnya sementara riasan bekas luka masih melekat di wajah tampannya.

Hemsworth dan Thompson diketahui meninggalkan London menggunakan jet pribadi, pada Jumat malam (21/9/2018) sekitar pukul 21.41 waktu setempat. Selanjutnya, menurut Hemsworth mereka akan melanjutkan syuting di Maroko dan Paris, Perancis.

“Tapi sebelum syuting kembali, aku akan ke Atlanta untuk pemotretan tambahan untuk Avengers 4. Ini akan menyenangkan!” katanya.

Melansir CinemaBlend, Sabtu (22/9/2018), spin-off MIB akan berbeda dengan tiga sekuel sebelumnya. Hemsworth akan berlakon sebagai Agen H, sementara Thompson memerankan Agen M yang bekerja untuk sebuah organisasi rahasia yang berbasis di London, Inggris.

Proyek spin-off MIB diarahkan oleh F. Gary Gray, sutradara yang juga menggarap The Fate of the Furious. Sementara skenarionya ditulis oleh Art Marcum dan Matt Holloway, yang juga menggarap Iron Man.

Man in Black rencananya akan memulai debutnya di bioskop Amerika Utara pada 14 Juni 2019. Sementara itu stills film ini tampaknya akan mulai dirilis pada akhir 2018.

