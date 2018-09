SEOUL – Drama Your Honor kini harus peninggalkan para penonton setianya. Drama yang dinaungi SBS ini telah berakhir dengan memperoleh peringkat tertinggi pada tayangan episode akhirnya. Puncak drama yang ditayangkan pada tanggal 20 September kemarin berhasil menempati tempat pertama dalam slot waktu pada malam itu.

Menurut Nielsen Korea, Your Honor mencetak rata-rata rating pemirsa sebesar 6,3 persen selama semester pertama dan 8,4 persen selama semester kedua, dengan ini menandai adanya sedikit peningkatan dari malam sebelumnya. Drama Time naungan MBC juga berakhir pada 20 September lalu ikut mencetak peringkat pemirsa dengan rata-rata 2,7 hingga 3,6 persen.

Bukan tanpa sebab, Your Honor mampu menguasai posisi pertama dalam meraih peringkat pemirsanya. Jalan cerita yang menarik serta dibumbui adegan-adegan romantis, membuat para penonton terhibur saat menyaksikannya.

Baca Juga: Kemesraan Shezy Idris dan Suami Sudah Hilang di Tahun Pertama Perkawinan





Your Honor merupakan salah satu drama Korea yang mengangkat tema hukum. Dalam drama ini Yoon Shi Yoon berperan ganda sebagai saudara kembar identik bersama Han Soo Ho dan Han Kang Ho yang kehidupannya saling bertolak belakang akibat kejadian pahit dimasa lalu membuat mereka tak pernah akur.

Dalam perannya, Han Soo Ho adalah seorang hakim yang jujur dan tegas, lain halnya dengan Han Kang Hoo seorang brandalan yang suka keluar masuk penjara. Suatu saat ketika Han Soo Ho menghilang dari pekerjaannya, Han Kang Hoo diam-diam mengambil posisinya sebagai hakim.

Ketika berakting, Yoon Shi Yoon banyak melakukan adegan menantang dan menguras fisik sebab harus memerankan dua karakter yang berbeda. Namun saat beradegan bersama Lee Yoo Young, keduanya tampak serasi dengan chemistry yang mereka bangun.

Baca Juga: Ditonton Bonek dan Slankers, Syahrini Pipis di Celana





Selain dibintangi Yoon Shi Yoon, drama favorit ini juga dibintangi oleh aktris Lee Yoo Young dan aktor Park Byung Eun serta Kwon Nara Hello Venus.

Drama medis baru SBS "Heart Surgeons" akan menggantikan "Your Honor" pada hari Rabu dan Kamis mulai tanggal 27 September, sementara MBC "Terius Behind Me" akan mengambil alih slot waktu yang sebelumnya ditempati oleh "Time." Demikian seperti diberitakan Soompi.

(edi)