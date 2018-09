JAKARTA - Perang statement antara Deddy Corbuzier dan Hari Jisun, seorang YouTuber asal Korea masih berlanjut. Setelah Jisun memberikan klarifikasi seputar apa yang terjadi pada acara yang dipandu Deddy, kini giliran Deddy Corbuzier yang memberikan tanggapan.

Ayah satu anak itu lantas mengatakan jika ia merasa lelah dengan drama yang dibuat di media sosial ini. "I'm getting tired of this stupid Drama. So this is my last respon," ungkap Deddy Sabtu 22 September 2018.

"Kami larang ibu masuk di segment 2, tapi tetap masuk, kami larang Anda makan, ibu Anda yang malah makan. Kami suruh setop, tetap dimakan sambil bilang udah biasa," terangnya.

Pernyataan kemudian berlanjut dengan keluhan Jisun mengenai ketidaknyamanan menggunakan pakaian Korea. Menurut Deddy, bagus atau tidaknya semua tergantung penilaian orang.

"Kalau jelek kenapa Anda foto-foto dan bahkan di post," kata Deddy.

Beberapa waktu lalu bahkan keduanya juga sempat saling lempar argumen di kolom komentar. Deddy meminta Jisun untuk menghentikan penggunaan namanya jika hanya ingin mendompleng ketenaran.

"Gini aja... Video fullnya ada di Youtube... Penonton kita pintar kok.. Bisa menilai siapa yang salah siapa yang benar... and please stop using my name for Ur famousity. Thank u," tulis Deddy.

Komentar ini pun kemudian juga mendapat tanggapan dari Jisun yang juga meminta untuk menghentikan penggunaan namanya.

"Stop using YOUR NAME for my fame? Did you already forget that YOU ask me to tell the truth on your video and tagged MY NAME on it? I told the truth, just as you requested. So please, YOU STOP using my name. Thank U," balas Jisun.

Sebelumnya diberitakan Okezone, Deddy Corbuzier merasa geram, program acara yang dibawakan olehnya disebut alay oleh warganet. Hal itu disebabkan pada salah satu episode, bintang tamu bernama Jisun yang hadir sempat protes karena ibundanya sakit usai menjawab tantangan memakan 500 cabai.

Atas protes yang diutarakan Jisun dalam instagram miliknya, netizen pun lantas membanjiri kolom komentar Deddy Corbuzier dengan menyebut acara yang dipandunya berkonten negative hingga disebut tidak layak tayang.

Tidak terima dengan tuduhan ini, ayah satu anak itu lantas memberikan klarifikasi mengenai apa yang terjadi. Deddy menjelaskan bahwa sebenarnya baik kru maupun ia sendiri sudah melarang ibu Jisun untuk memakan ratusan cabai tersebut. Namun, peringatan ini tidak digubris olehnya.

