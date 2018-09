JAKARTA – Deddy Corbuzier merasa geram, program acara yang dibawakan olehnya disebut alay oleh warganet. Hal itu disebabkan pada salah satu episode, bintang tamu bernama Jisun yang hadir sempat protes karena ibundanya sakit usai menjawab tantangan memakan 500 cabai.

Atas protes yang diutarakan Jisun dalam instagram miliknya, netizen pun lantas membanjiri kolom komentar Deddy Corbuzier dengan menyebut acara yang dipandunya berkonten negative hingga disebut tidak layak tayang.

Tidak terima dengan tuduhan ini, ayah satu anak itu lantas memberikan klarifikasi mengenai apa yang terjadi. Deddy menjelaskan bahwa sebenarnya baik kru maupun ia sendiri sudah melarang ibu Jisun untuk memakan ratusan cabai tersebut. Namun, peringatan ini tidak digubris olehnya.

"Ini udah beredar di mana-mana dan I don't like it. Well, why don't you tell the truth, Jisun?” kata Deddy dalam video di instagram (18/9/2018).

“Tonton videonya baik-baik, tonton YouTube-nya lagi netizen-netizen. Coba lihat bagaimana saya dan kru melarang ibunya ikutan makan dan ibunya tetap pingin makan dan Jisun diam di sana,” sambung Deddy.

Ia pun lantas membeberkan alasan mengapa ibu Jisun tetap melakukan hal tersebut meski sudah mendapat larangan dari Deddy. "Because it goes on TV and then become famous,” tegas Deddy.

Sayangnya, video klarifikasi Deddy Corbuzier sudah hilang dalam feed instagrammnya. Begitupun dengan protes yang diutarakan oleh Jisun.

Tapi, instagram milik vlogger asal Korea tersebut kini dibanjiri soal komentar dari netizen yang justru menyerang balik Jisun. Mereka menyebutkan jika ketenaran yang harus diraih tidak semestinya menyakiti siapapun. Termasuk pula, sang mama.

“Hallo, kurang tenar di Korea terus ke Indonesia? Kalau mau complain langsung ke Deddy dan kru, enggak usah di sosial media,” kata akun @ mashel_aqillarafael

“jujur i'm your fans but please don't playing victims.. Aku nonton live-nya loh kalo ibunya maksa ikutan challenge.. Please, dont do playing the victims jisun.. Kecewa gue ma elu,” sambung rickokibo.

Hari Jisun, food blogger asal Korea Selatan menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu oleh Deddy Corbuzier. Berawal dari pengalaman Jisun dan sang mama mencoba makanan ekstrem di Indonesia, menjadi cerita menarik yang diangkat dalam tema acara tersebut.

