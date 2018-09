View this post on Instagram

"RUMAH PENGABDI SETAN" POPCON Asia & @pandora.exp menghadirkan Rumah "Pengabdi Setan"! Rasakan sensasi mencekam tinggal di rumah keluarga Rini dan persiapkan dirimu untuk bertemu langsung dengan Ibu, hanya di #POPCONAsia2018. --- Experience firsthand the brand new horror sensation as we bring Indonesia’s #1 horror movie of all time to life! --- The immersive paranormal experience will have TWO short 10 Minutes spinoff stories from the original movie “Satan's Slave” by @jokoanwar. --- This exclusive horror series will ONLY be available for challenge this weekend, 22-23 September 2018 on #POPCONAsia2018. Be sure not to miss it. Challenge is on! --- Ticket Price: IDR 30K per story