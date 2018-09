SEOUL – Aktor yang juga seorang model, Joo Ji Hoon tampil di talk show V Live untuk mempromosikan film barunya yang berjudul Dark Figure of Crime. Selama penampilan, ia teringat akan drama debutnya berjudul Goong yang tayang pada 2006 silam.

"Film ini sering diputar ulang, tetapi saya tidak ingin menontonnya karena itu memalukan," katanya Joo Ji Hoon seperti dilansir Soompi, Rabu (19/09/2018).

“Saya tidak dapat menontonnya untuk waktu yang lama, tetapi jika suatu hari secara kebetulan saya menjumpainya di Instagram. Saya teringat usia saya saat drama itu. Aku terlihat jauh lebih muda saat itu,” lanjut aktor itu.

Dia menambahkan, “Saya sedang melakukan wawancara dan membicarakan drama perdana saya berjudul Goong. Ini adalah proyek pertama saya dan saya kurang mendalami banyak hal. Meski begitu, saya pikir banyak aktor tidak bisa menonton proyek mereka sendiri.”

“Banyak orang mengatakan bahwa Goong seperti sup tulang sapi. Meskipun ini tayangan ulang, banyak orang tetap ingin menontonnya. Banyak gif muncul di Instagram tahun ini.” Tuturnya lagi.

Kini dalam film barunya ini aktor itu akan berperan sebagai pembunuh berdarah dingin. Joo Ji Hoon akan berperan menjadi sosok tahanan bernama Kang Tae Oh yang diceritakan sudah menjalani masa tahanan selama 15 tahun akibat pembunuhan yang dilakukannya.

Joo Ji Hoon mulai terkenal lewat perannya dalam drama Princess Hours menjadi seorang pangeran namun berhati lembut. Drama itupun juga dikenal hingga diluar negeri. Sejak saat itu Joo Ji Hoon laris dan sering tampil menjadi pemeran utama di film maupun drama.

Namun di tahun 2009, Joo Ji Hoon sempat tersandung kasus narkoba sehingga dirinya vakum dari dunia entertainment. Tapi setelah menghilang, Joo Ji Hoon mampu membuktikan kembali bakat yang dimilikinya hingga mampu menjadi aktor ternama yang dapat membawa filmnya ke ajang Box Office.

Beberapa film dan drama yang pernah dibintangi oleh Joo Ji Hoon seperti Princess Hours, Medical Top Team, Mask, Along With The Gods: The Two Worlds dan The Spy Gone North.

