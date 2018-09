SEOUL - Aktor Yoon Shi Yoon siap kembali ke layar lebar setelah vakum selama 4 tahun. Bintang Mirror of the Witch itu diketahui mendapatkan tawaran untuk bermain dalam film Private Woman.

Film Mr. Perfect yang dirilis pada 2014 merupakan karya layar lebar terakhir yang dibintangi oleh Yoon Shi Yoon. Selama 4 tahun terakhir, dia diketahui lebih fokus bermain dalam serial televisi.

Selain menjadi bintang 2 Days 1 Night, Yoon diketahui bermain dalam dua drama pada tahun ini. Sepanjang Maret-Mei 2018, dia bermain dalam serial Grand Prince. Kemudian pada 25 Juli 2018, dia comeback dengan drama Your Honor.

Selain Yoon, aktris My Sassy Girl Kim Yoon Hye juga ditawari untuk bermain dalam film tersebut. Apabila dia menerimanya, maka ini akan menjadi karya terbaru sang aktris setelah merilis Because I Love You, sekitar 2 tahun silam.

Selain itu, film Private Woman ini akan menjadi reuni bagi Yoon dan Kim yang pernah beradu akting dalam Flower Boy Next Door, pada 2013. Kala itu, Yoon berperan sebagai aktor utama, sementara Kim merupakan aktris pendukung.

Melansir Soompi, Kamis (20/9/2018), Private Woman berkisah tentang seorang pria yang memiliki luka mendalam dan kenangan buruk tentang cinta pertamanya. Alur film itu akan fokus pada usaha sang pria untuk menghapus kenangan akan sang kekasih. Syuting Private Woman akan dimulai pada awal Oktober 2018.

Baca juga:

Oka Antara Kepincut Kenikmatan Mie Kepiting Pontianak

Syahrini Buka Konser dengan Cerita Perjalanan Karier

(SIS)