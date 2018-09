JAKARTA - Pernikahan antara Ayu Azhari dan vokalis grup band White Lion, Mike Tramp, sudah berjalan selama 15 tahun. Kedua anaknya dari pernikahannya dengan Mike, Isabell dan Lennon pun diketahui sudah mulai beranjak dewasa.

Si bungsu Lennon bahkan diakui kakak dari Sarah, Rahma, dan Ibra Azhari ini sudah mulai mempelajari agama Islam. Bahkan setiap waktu sholat Ashar tiba, Lennon yang berusia 10 tahun selalu menyempatkan waktu berangkat ke musala dan melantunkan azan disana.

"Alhamdulillah anaknya sudah pinter azan," ungkap Ayu Azhari saat ditemui di acara Peduli Budaya, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

"Kalau sore salat Ashar di musala deket rumah, katanya nih, yang azan dia. Si Lennon yang adzan, Alhamdulillah," sambungnya.

Wanita 48 tahun inipun mengaku sempat kaget saat mengetahui bahwa anak laki-lakinya bisa melantunkan adzan. Ia pun berharap agar kelak Lennon bisa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi semua yang ada di sekitarnya.

"Kaget saja (ketika tahu dia bisa azan), aku kaget saja, terus aku tanya, how do you learn this? Kata dia, aku dengerin saja terus bisa," tuturnya.

"Mudah-mudahan dia bisa lebih saleh, lebih baik, bisa jadi anak yang berguna untuk kedua orangtua, agama dan nusa bangsanya, Insya Allah," tandasnya.

(aln)