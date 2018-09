JAKARTA - Wanita mana yang tidak ingin membangun mahligai rumah tangga dengan pria idaman. Hal itu pun tentu diinginkan oleh aktris secantik Pevita Pearce. Oleh karenanya, Pevita Pearce mengungkapkan kriteria pria idaman yang cocok mendampingi hidupnya kelak.

Lantas sosok pria seperti apakah yang diinginkan Pevita Pearce?

Ya, dalam tayangan Alvin & Friends yang disiarkan oleh Inews pada Selasa 18 September 2018 malam, Pevita mengungkapkan hal tersebut. Dimana sebelumnya pertanyaan itu dilayangkan oleh Alvin selaku host.

“Apa sih yang belum kamu kasih ke orangtua kamu?,” tanya Alvin.

“Suami,” jawab Pevita Pearce sembari tertawa.

Ketika kembali menanyakan tipe pria yang pantas mendampinginya, Pevita sedikit bingung. Menurutnya, ia kerap kali berganti-ganti soal tipe pria idaman.

Tetapi, yang pastinya, pria yang bisa membimbingnya dan menginspirasinya jadi pilihan utama sang pemain film Sebelum Iblis Menjemput.

“Tipe aku sih, aku berubah-berubah tipenya, kadang aku juga enggak ngerti. Aku suka yang bisa membimbing, bisa menjadi imam. In the good way fun, inspiring. Gimana ya tipe aku,” paparnya.

Kendati demikian, bila ditanya soal target menikah, Pevita sendiri masih belum memusingkannya. Terlebih ia masih punya mimpi-mimpi dalam kehidupannya.

“Kalau target belum ada sih,” tutupnya sembari tertawa.

