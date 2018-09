JAKARTA - Ghea Indrawari ternyata sempat menjajal kemampuan akting sebelum merilis video klip single terbarunya, Rinduku, Rabu (19/9/2018). Diceritakan Ghea, video klip tersebut diawali dengan pembuatan web series yang mengangkat kisah dari single Rinduku.

"Iya, kebetulan Ghea jadi pemeran utama," ujar dia di MNC Studios, Jakarta.

(Baca Juga: Nagita Slavina Masuk Nominasi AMI Award 2018, Ini Komentar Raffi Ahmad)

(Baca Juga: Unggah Foto Pacar, Kaesang Pangarep 'Diprotes' Kahiyang Ayu)

Dalam web series tersebut, Ghea memainkan karakter Rindu yang merupakan sosok sentral di single Rinduku. Disitu, Ghea dituntut memerankan sosok wanita yang terlibat kisah cinta dengan pria bernama Gema.

"Ghea jadi Rindu, itu pemeran utamanya, yang mana ceritanya relate sama kejadian sehari-hari saja, yang dia magang, terlibat kisah cinta asmara. Dia punya keluarga, sahabat, kayak gitu," paparnya.

Diakui Ghea, keterlibatannya dalam web series merupakan pengalaman akting pertama. Meski minim pengetahuan tentang seni peran, Ghea mengaku bisa dengan mudah menyesuaikan diri.

"Lebih ke penyesuaian saja sih, karena memang Ghea kan basicnya bukan akrtis. Terus belum dapat pendidikan apapun soal akting. Tapi so far so good, terbantu juga sama lawan main. Seru saja sih, mencoba sesuatu yang baru," tutur alumni Indonesian Idol 2018.

Video klip single Rinduku sendiri sudah dirilis sore tadi di laman YouTube. Sebelumnya, proses rilis video klip diawali dengan tayangan live streaming antara Ghea dan para penggemar.

(aln)