SEOUL - Sejak debutnya di industri hiburan Korea beberapa tahun lalu, Nam Joo Hyuk langsung mencuri perhatian publik, terutama kaum hawa. Hal itu tak lepas dari wajah tampannya yang membuat artis YG Entertainment itu dengan gampang disukai.

Bertahun-tahun diidentikkan sebagai pria berwajah tampan, Nam Joo Hyuk ingin tampil beda. Hal itu ia mulai di debut layar lebarnya, The Great Battle.

Dikutip dari Sindonews, Rabu (19/9/2018), The Great Battle merupakan film tentang 88 hari pertempuran di Ansi Fortress, antara Dinasti Goguryeo dan Tang. Nam Joo Hyuk berperan sebagai Sah Mul, yang menerima perintah rahasia dari Yeon Gae So Mun (diperankan Yoo Oh Sung) dan mencari Yang Man Chun (Jo In Sung).

"Jo In Sung mengatakan kepada saya, 'Saya akan meninggalkan visualisasi untuk Anda.' Tetapi saya tidak pernah menerimanya. Saya lelaki yang gagah,” kata Nam Joo Hyuk dengan canda.

“Karena karakter saya adalah satu-satunya yang belajar di luar negeri, saya tidak memiliki janggut, dan saya memiliki rambut panjang. Saya ingin tampil maskulin juga. Saya telah kehilangan banyak berat selama syuting dan terlihat agak lunak, tapi saya benar-benar ingin terlihat seperti pria yang tangguh,” tambahnya.

Nam Joo Hyuk memutuskan untuk tampil di film itu karena dia tertantang dengan karakter Sah Mul. “Saya belajar tentang aspek lain seperti anggaran produksi film dan semacamnya sekarang. Saya memiliki banyak kepercayaan pada karakter saya. Saya menerima tantangan itu dengan percaya diri, tetapi banyak tekanan muncul kemudian,” tuturnya.

Nam Joo Hyuk mengaku ketika pertama kali menerima skrip, dia tahu tentang pertempuran di Ansi Fortress. Namun, tidak berpikir bahwa Sah Mul sebagai karakter yang dimainkannya.

“Awalnya, saya tidak tahu aktor senior mana yang ada di dalamnya, dan betapa mahalnya film itu. Ketika saya melihat karakter itu, saya tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Saya tidak ingin membuang peluang yang datang kepada saya,” sebut aktor tampan ini.

