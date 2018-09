SEOUL – Kurang dari sebulan setelah merampungkan penayangan Let’s Eat 3, aktris Baek Jin Hee memastikan bakal comeback lewat proyek baru. Melansir Soompi, Selasa (18/9/2018), aktris 28 tahun itu diketahui akan bermain dalam Happy If You Died.

Kisah Happy If You Died diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa karya Goldkiwisae yang dirilis pada 2015. Kisahnya seputar Lee Roo Da (Baek Jin Hee), seorang asisten manajer di sebuah perusahaan yang terkenal blakblakan.

Kehidupan kantor menjadi menyeramkan bagi Lee ketika bertemu sang bos, Baek Jin Sang. Pasalnya, atasannya itu dikenal kejam, arogan, dan selalu merasa benar. Menariknya, pada suatu malam di tanggal 14 April, Lee bermimpi bosnya terlibat kecelakaan.

Namun ketika keesokan paginya dia bangun, Lee mendapati bahwa hari itu masih tanggal 14 April. Mimpi itulah yang membuat Lee bertekad untuk mengubah Baek menjadi atasan yang lebih baik. Lakon Baek Jin Sang, si bos arogan itu akan diperankan oleh Kang Ji Hwan.

KBS menilai, Baek Jin Hee adalah pilihan tertepat untuk berperan sebagai Lee Roo Da. “Kami percaya, dia akan mampu menampilkan sosok Lee yang ceria dan percaya diri,” tutur perwakilan KBS itu seperti dilansir dari Soompi, Selasa (18/9/2018).

Selain Baek Jin Hee dan Kang Ji Hwan, Happy If You Died juga akan diperankan oleh sederet aktor pendukung, seperti In Gyo Jin dan Park Sol Mi. Drama tersebut akan diarahkan oleh Lee Eun Jin yang berkolaborasi dengan penulis skenario Im Seo Ra.

Sutradara Lee diketahui sosok di balik drama kriminal populer Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho yang diperankan Park Shin Hyang dan Kang Sora. Sementara itu, drama Happy If You Died dijadwalkan tayang perdana pada akhir Oktober 2018.

