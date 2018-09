LOS ANGELES – Sekuel ketiga How to Train Your Dragon akan menjadi kisah pamungkas dari cerita petualangan para penunggang naga. Hal itu diungkapkan sang sutradara Dean DeBlois, saat menghadiri Festival Film Internasional Toronto, pada 16 September 2018.

“Kami memikirkan akhir kisah film ini cukup lama. Akhirnya, dengan berat hati kami harus mengucap selamat tinggal pada karakter-karakter dalam How to Train Your Dragon,” kata DeBlois seperti dilansir dari MovieWeb, Senin (17/8/2018).

DeBlois menambahkan, “Nanti, kalian akan mengerti kenapa Hiccup Horrendous Haddock III berkata, ‘Aku bertemu seekor naga ketika aku masih anak-anak.’ Kemudian, pada akhir film, semua rahasia tentang Hiccup dan Toothless akan terjawab.”

Dengan begitu, How to Train Your Dragon 3 diharapkan mampu menyaingi kesuksesan dua pendahulunya. Seperti diketahui, How to Train Your Dragon pertama kali rilis pada 2010 dengan pendapatan mencapai USD494 juta di seluruh dunia.

Sekitar 4 tahun kemudian, 20th Century Fox kembali merilis How to Train Your Dragon 2 yang mendulang pendapatan sebesar USD618 juta di box office dunia. Tak hanya laris manis di pasaran, film franchise ini juga sempat meraih dua nominasi Oscar.

Dalam teaser terbarunya, Hiccup (Jay Baruchel) berkeinginan untuk kembali menjadi anak-anak. Masa di mana sang ayah menceritakan tentang naga dan keinginannya untuk memisahkan manusia dari mahluk tersebut.

DeBlois berjanji, pada seri pamungkasnya kali ini akan banyak perubahan dibandingkan dua pendahulunya. “Selain itu, Hidden World yang terungkap pada sekuel kedua akan menjadi jawaban dari kehidupan harmonis manusia dengan naga,” tuturnya.

Dalam How to Train Your Dragon 3, Hidden World digambarkan sebagai sebuah surga tersembunyi yang berada di bawah lautan dan benua. Di Hidden World, Toothless hidup bersama naga Light Fury, Hiccup, ibunya, dan Astrid.

Namun karena Toothless adalah naga alfa dari jenisnya maka dia tak seharusnya berada di Hidden World. Pada akhirnya, diceritakan bahwa Hiccup harus bertempur sendiri tanpa kehadiran Toothless. Untuk bisa menikmati akhir kisah Hiccup dan Toothless fans tampaknya harus sedikit bersabar. Pasalnya, film ini baru akan rilis pada 1 Maret 2019.

