LOS ANGELES – Para penggemar Hiccup dan Toothless si naga hitam, berbahagialah! Pasalnya, Dreamworks dipastikan membawa sekuel ketiga How To Train Your Dragon ke bioskop lebih cepat dari jadwal semula.

Awalnya, film animasi besutan Dean DeBlois itu dijadwalkan debut di bioskop Amerika Utara pada 1 Maret 2019. Namun kemudian dimajukan seminggu lebih cepat, menjadi 22 Februari 2019.

Ini memang bukan pertama kali bagi DreamWorks mengubah jadwal rilis How To Train Your Dragon 3. Sebelumnya, menurut ScreenRant, sekuel ketiga itu dijadwalkan rilis pada musim panas 2016. Namun harus diundur karena kala itu DreamWorks Animation diakuisisi NBCUniversal senilai USD3,8 miliar atau setara Rp56 triliun.

Hingga berita ini diturunkan, Universal Pictures selaku distributor How To Train Your Dragon 3 belum buka suara terkait alasannya memajukan jadwal rilis film tersebut. Namun sejumlah pihak menilai, keputusan itu merupakan siasat untuk menghindari kompetisi ketat box office.

Dengan perubahan tersebut, How To Train Your Dragon 3 akan rilis seminggu setelah X-Men: Dark Phoenix dan Happy Death Day 2. Sekitar 2 minggu setelahnya, ia akan dibuntuti oleh LEGO Movie 2: The Second Part, salah satu film animasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar film. Tak hanya itu, How To Train Your Dragon 3 juga akan rilis 2 minggu sebelum Captain Marvel rilis ke pasaran.

Cerita The Hidden World merupakan lanjutan How To Train Your Dragon 2. Dalam kisahnya kali ini, Hiccup (Jay Baruchel) diceritakan menjadi kepala desa viking. Bersama Toothless, dia menciptakan ‘surga’ bagi para naga dan manusia. Namun keharmonisan itu terancam ketika Grimmel (F. Murray Abraham) berambisi menjadikan Toothless sebagai bahan koleksinya.

Sekuel ketiga ini akan menjadi penutup dari franchise How To Train Your Dragon yang tayang sejak 2010. Meski tim DreamWorks bersedih akan selesainya perjalanan Hiccup, namun sutradara Dean DeBlois mengaku puas dengan akhir trilogi tersebut.

“Pada sekuel ketiga ini, Anda akan melihat bagaimana akhir kisah antara naga dan manusia yang sejak awal kisahnya diceritakan tak mampu hidup berdampingan,” ujar DeBlois.

