JAKARTA - Tangga lagu Korea minggu ini nampaknya berubah cukup drastis dari minggu lalu. Bahkan beberapa lagu baru, berhasil menduduki posisi 10 besar tangga lagu minggu ini.

Di posisi pertama, mantan member Wonder Girls, Sun Mi, berhasil menguasai tangga lagu Korea lewat tembang berjudul Siren. Sementara itu, di posisi kedua DJ Shaun tetap betah berada di posisi kedua dengan Way Back Home.

Pada posisi selanjutnya, BTS dengan Idol terpaksa harus tersingkir dari posisi pertama, dan menempati urutan ke tiga. Disusul oleh Red Velvet dengan Power Up pada peringkat ke empat.

Selanjutnya, 10cm dengan Mattress naik ke posisi lima, setelah sebelumnya berada di posisi tujuh. Sementara Black Pink terpaksa harus turun satu peringkat ke posisi enam dengan Ttudu Ttudu. Disusul oleh Twice dengan Dance The Night Away di peringkat ke tujuh.

Tembang terbaru milik Girls' Generation-Oh!GG berhasil menembus 10 besar tangga lagu dengan lagu berjudul Lil' Touch. Bahkam video klip lagu ini juga diketahui berhasil menjadi video musik K-Pop yang paling banyak ditonton dalam kurun waktu 24 jam.

Dan pada posisi sembilan dan 10, Ben dengan Love Recipe berhasil naik tiga peringkat, setelah sebelumnya berada di posisi 12. Sekaligus menggeser posisi Hann ke urutan 10 dengan single berjudul (G)-IDLE.

Berikut 10 lagu yang menduduki chart musik Korea yang dirangkum Okezone dari Gaon Chart, Minggu (16/9/2018) :

1. Siren - Sun Mi

2. Way Back Home - DJ Shaun

3. Idol - BTS

4. Power Up - Red Velvet

5. Mattress - 10cm

6. Ttudu ttudu - Black Pink

7. Dance The Night Away - TWICE

8. Lil' Touch - Girls' Generation-Oh!GG

9. Love Recipe - Ben

10. (G)-IDLE - Hann

(aln)