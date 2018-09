JAKARTA - Joe Taslim dikenal sebagai aktor yang kerap memainkan peran laga. Aksi-aksi Joe Taslim di depan layar rupanya juga hadir dalam hidupnya sehari-hari. Bahkan, saat makan makanan pedas, Joe Taslim pun mengibaratkan sebuah pertarungan.

Dilansir Sindonews, ternyata Joe Taslim sangat suka makan makanan pedas. Dengan sambal, makanan akan terasa nikmat dan ingin tambah. Tanpa terkecuali aktor ternama Tanah Air yang juga merupakan salah satu penikmat kuliner pedas, Joe Taslim.

"Lahir dan besar di Palembang yang notabene adalah surga dari makanan pedas sudah membuat lidah saya menjadi terbiasa dengan rasa pedas. Saking terbiasanya, saya merasa bahwa rasa pedas adalah pemicu selara makan. That's why, I'm also a big fan of chili souce," kata Joe Taslim saat peluncuran Saus Sambal Jawara di kawasan Kemang, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

"Dahsyat sih kalau makan dicampur sambal. Ada serunya, ada pertarungan. Ada sensasi di mulut kita,” tambahnya.

Bahkan saking cintanya dengan kuliner pedas, aktor yang juga dikenal sebagai mantan atlet nasional judo ini mengaku selalu membawa berbagai jenis sambal saat berpergian, khususnya keluar negeri.

"Saat saya syuting keluar negeri, ke Afrika berbulan-bulan saya selalu bawa sambal karena setiap hari saya makan sambal. Sambal itu identik dengan Joe Taslim," tegasnya dengan senyum.

Bahkan guna memenuhi selera makannya saat berpergian, Joe membawa sambal dalam jumlah banyak.

Selanjutnya, sambal disantap bersama berbagai kuliner, seperti steak, meski kerap ditertawakan rekan kerjanya karena dianggap merusak cita rasa makanan, tetapi dia menikmati makanan tersebut.

"Biasanya bawa sambal itu banyak. Kadang pulang ke Indonesia masih ada dikasih orang-orang. Lebih baik berlebihan daripada kekurangan. Jadi dimana-mana bawa sambal sendiri. Apa-apa disambelin. Jadi keluar negeri, saya makan steak pakai sambal dan ada yang marah katanya bisa ngerusak makanan, diketawain tapi ya biarin aja ini makanan saya," tandasnya.

(edh)