Kayanya perjanjian main ni pilem gue jagoannya deh, kenapa jadi dibantai kaya rempeyek kering😖. Anyway! Menurut kalian siapa yg tehnik bantingannya paling Oke 🤔 : A. @jefrinichol B. @chandraliow C. @tatjanasaphira Yg voting dapet paling banyak entar boleh banting gue lagi dengan tehnik baru! Ga papa aku jadi karung hidup sekali sekali @hitnrun_movie #HitNRunMovie