SEOUL - Ia pernah beradu akting dengan sederet aktris papan atas Korea. Dari Song Hye Kyo (That Winter, the Wind Blows) Gong Hyo Jin (It’s Okay That's Love), Ha Ji Won (Something Happened in Bali), hingga Son Ye Jin (The Classic).

Namun ternyata, Jo In Sung memiliki aktris ideal yang ingin ia ajak beradu akting. Dalam siaran V Live Actor & Chatter yang tayang pada 11 September 2018, Jo In Sung menjawab pertanyaan dari Park Bo Young, bintang tamu program tersebut pada minggu lalu.

Baca juga: Ini Jenis Narkoba yang Digunakan Anak Keempat Ahmad Albar

Park Bo Young bertanya, “Jika kau memproduksi film dengan danamu sendiri, apakah kau akan menjadi bintang utamanya?” Pertanyaan itu dijawab Jo In Sung dengan, “Aku akan memilihmu Bo Young sebagai pemeran utama wanita. Kita belum pernah berkolaborasi sebelumnya, meski dekat secara personal,” ujar Jo In Sung seperti dilansir dari Soompi, pada Rabu (12/9/2018).

Layaknya seorang produser profesional, Jo In Sung menawarkan sistem pembayaran ‘running guarantee’ untuk honor Park Bo Young. Berbeda dengan sistem honor yang berlaku di industri perfilman Korea selama ini, besaran gaji dalam sistem ‘running guarantee’ berdasarkan keuntungan film di box office. “Aku yakin (bersamamu) film itu akan meledak di pasaran,” katanya.

Dia menambahkan, “Lee Kwang Soo sedikit aneh bukan? D.O ‘EXO’? Kim Woo Bin masih sakit. Jadi, aku akan berperan sebagai pemeran utama pria menemanimu,” ujar Jo In Sung sambil tersenyum.

Apakah ini artinya, Jo In Sung siap memulai langkahnya sebagai sutradara atau produser? Terkait hal ini, Jo menjawab, “Saat ini, aku masih sibuk berakting. Mungkin aku akan memikirkan itu nanti.”

Saat ini, Jo In Sung memang tengah disibukkan dengan promosi film terbarunya, The Great Battle. Film yang diperankan Jo In Sung bersama Nam Joo Hyuk dan Park Sung Woong itu akan mulai rilis di bioskop Korea pada 19 September 2018.

Baca juga: Ciuman dengan Tara Basro, Richard Kyle Minta Izin Ke Jessica Iskandar

Film The Great Battle berkisah tentang sejarah pengepungan Benteng Ansi pada tahun 645. Ceritanya berlatar pertempuran epik selama 88 hari antara pasukan Yang Man Chun yang terdiri dari 100.000 prajurit dengan 500.000 prajurit Dinasti Tang asal China.

Dalam perang itu, sekitar 20.000 prajurit Korea tewas dan 36.800 lainnya menyerah. Mereka yang menyerah kemudian menjadi tahanan perang di China.

(SIS)