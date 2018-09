LONDON - Meski tanpa woro-woro dan promosi besar-besaran, nyatanya Eminem sukses mempromosikan album kesepuluh bertajuk Kamikaze.

Dilansir Sindonews, Eminem berhasil memecahkan rekor untuk album kesepuluh miliknya berjudul Kamikaze.

Kamikaze yang memulai debutnya di puncak tangga album Inggris terus memperlihatkan peningkatan hingga memecahkan rekor karena memiliki album nomor 1 berturut-turut di Inggris.

Dilansir Celeb Mix, Eminem mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang Abba dan Led Zeppelin di tangga lagu Inggris selama 36 tahun. Berbicara kepada OfficialCharts, setelah memecahkan rekor, dia dengan canda sedikit bertanya.

“Apakah ini berarti saya harus memanggil diri saya Sir Eminem,” ungkapnya.

Martin Talbot, Chief Executive of the Official Charts Company mengaku prestasin yang diraih Eminem ini membuatnya mampu mempertahankan eksistensinya di industry musik. “Banyak ucapan selamat untuk Eminem,” ujarnya.

“Untuk merilis sembilan album yang sukses adalah sebuah pencapaian tersendiri, tetapi untuk mencapai puncak tangga resmi album Inggris dengan masing-masing dari mereka, secara berurutan, tanpa istirahat, di 18 tahun, sangat luar biasa,” tambahnya.

Kamikaze adalah album terlaris keempat tahun ini di Inggris, menempel di belakangnya, ada Arctic Monkeys, Drake, dan George Ezra.

(edh)