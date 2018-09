SEOUL - Film thriller terbaru Korea Selatan, The Negotiation, dikabarkan akan rilis di bioskop Amerika Serikat pada akhir September 2018. Hal itu diungkapkan CJ Entertainment, selaku distributor film tersebut pada Sabtu malam (9/9/2018) waktu setempat.

Melansir The Hollywood Reporter, film yang diperankan aktris Son Ye Jin (Pretty Noona Who Buys Me Feed) dan Hyun Bin (Secret Garden) itu akan tayang perdana di Los Angeles dan Buena Park, pada 20 September 2018. Selanjutnya, The Negotiation akan diputar di beberapa kota di Amerika Serikat dan Kanada pada 28 September 2018.

Film The Negotiation berkisah tentang polisi investigasi bernama Chae Youn (Son Hye Jin) yang terkenal kalem dalam menghadapi berbagai kasus kriminal. Namun ketika dia menyaksikan seorang sandera dibunuh di depan matanya, Chae tak lagi bisa tenang.

Sekitar 10 hari setelah insiden penyanderaan itu, seorang pedagang senjata bernama Min Tae Gu (Hyun Bin) menculik seorang reporter dan polisi setempat. Dia meminta Chae Youn datang ke lokasi penyanderaan sebagai negosiator.

The Negotiation sekaligus menandai debut Lee Jong Seok sebagai sutradara dalam industri film Korea. Dalam proyek tersebut, dia berkolaborasi dengan penulis skenario Choi Sung Hyun serta Yoon Je Kyoon dan Lee Sang Jik yang menduduki kursi produser.

Sebelum memulai debutnya sebagai sutradara dalam The Negotiation, Lee Jong Seok pernah bekerja sebagai asisten sutradara dalam film Ode to My Father pada 2014. Film itu tercatat sebagai salah satu film terlaris di Korea Selatan dengan catatan 14,2 juta penonton dan pendapatan mencapai USD105 juta.

Film The Negotiation didistribusikan oleh CJ Entertainment dan diproduksi oleh JK Film yang berkolaborasi dengan CJ E&M. Di Korea Selatan, film berdurasi 114 menit itu akan tayang pada 19 September 2018.

(SIS)