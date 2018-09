JAKARTA - Drummer Superman Is Dead (SID), Jerinx, menolak festival musik tahunan Djakarta Warehouse Project (DWP) digelar di Bali. Ismaya memang berniat menggelar DWP kesepuluh tahun ini di GWK, Bali.

Penolakan Jerinx diunggah melalui akun Instagramnya. Pemilik nama asli I Gede Ari Astina ini mengatakan bahwa alasan utama Ismaya memindahkan DWP ke Bali tidak rasional.

“Saya menolak jika DWP dibawa ke Bali. Ia dipindah karena tekanan ormas religius? Aneh. Ismaya kan isinya orang-orang pintar dan diback-up financial source tak bertepi," bunyi penolakan panjang dari Jerinx.

"Ya mbok dilawan dong, apa dasar hukumnya melarang DWP di Jakarta? Sudah rahasia umum ormas-ormas itu tunduk sama rupiah,” lanjut Jerinx.

Jerinx menegaskan bahwa ia tidak senang jika DWP dipindahkan ke Bali hanya untuk memperluas pasar penjualannya. Kehadiran DWPX hanya akan menambah imej buruk Pulau Dewata sebagai pulau maksiat.

“Kami sudah 2x dibom, more than fucking enough. Don’t give those fascists another reason to do it again. Bali hancur kamu tinggal balik ke Jakarta atau kuliah S2 di Jerman, kami?” tutup Jerinx.

DWPX akan digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park pada tanggal 7-9 Desember 2018. The Weeknd menjadi headliner pertama yang telah diumumkan oleh Ismaya Live.

Beberapa musisi ternama seperti Alesso, DJ Snake, Major Lazer, Soundsystem, Porter Robinson, RL Grime, dan DJ Armin van Buuren juga dipastikan akan hadir di acara DWPX.

(LID)