BALI – Band rapcore rock asal Amerika Serikat, Limp Bizkit turut mengguncang panggung Soundrenaline 2018, pada Minggu 9 September 2018, di Garuda Wisnu Kencana, Bali. Grup yang digawangi Fred Durst cs itu menjadi penampil terakhir malam itu.

Penampilan Limp Bizkit telah ditunggu oleh para penggemarnya. Namun, sayangnya, beberapa penggemar merasa bahwa aksi panggung grup kebanggaannya itu sedang tidak menunjukkan performa yang baik kemarin.

Soundrenaline seru sekali tadi walaupun limp bizkit kaya asal asalan manggung— Sadega, Dochi (@katadochi) 9 September 2018

Keresahan yang dirasakan penggemar atas penampilan Limp Bizkit ini pun diungkapkan beberapa oleh mereka di media sosial. Komentar penampilan Limp Bizkit yang terlihat asal-asalan di atas panggung pun bahkan disuarakan oleh personel Pee Wee Gakins, Dochi Sadega.

“Soundrenaline seru sekali tadi walaupun limp bizkit kaya asal asalan manggung,” tulis Dochi Sadega melalui akun Twitter pribadinya, @katadochi, seperti dikutip oleh Okezone, Senin (10/9/18).

Pernyataan Dochi Sadega pun ditimpal oleh seorang penggemar, “Kyk latian di studio,” tulis @strawbarrry, mengomentari penampilan Limp Bizkit di Bali.

Aksi panggung Limp Bizkit yang seperti ‘latihan’ itu pun hadir dari penggemar yang lainnya. Pemilik akun @donatooo mengungkapkan, “Kek latihan. Banyakan cover + DJ mainin lagu orang daripada bawain lagu sendiri wkwk.”

Di sisi lain, ada penggemar yang menyayangkan penampilan Limp Bizkit yang dirasa tidak se-mewah atau sebesar namanya.

“Ternyata Limp Bizkit...tak semegah nama besarnya but overall @soundrenaline2018 kereennn,” tulis pemilik akun Instagram, @b_svperock.

Selain penampilan Limp Bizkit yang dirasa kurang memuaskan, seorang penggemar juga menyayangkan sound system dalam acara itu yang membuat semuanya terasa semakin kurang meriah.

“Plus sound panggung ya gatau kenapa buruk bgt di dengernya,” ungkap @Iqbalzcky.

Walau banyak keluhan, dari penampilan Limp Bizkit itu sendiri hingga sound system, tetapi tidak sedikit penggemar yang merasa puas atas penampilan band rock itu di Soundrenaline 2018 dan membuat mereka semakin kagum dengan sang idola.

“Limp Bizkit is fckn' awesome what a fantastic performance at #soundrenaline2018 tonight I cannot feel my legs but it's all worth it. It's all worth it. IT IS SO WORTH IT #limpbizkit @limpbizkit @soundrenaline.co.id,” tulis pemilik akun Instagram, @nadya.zahr.

“Meski sound kurang maximal, melihat idola dari kecil secara langsung tetep aja sumringah luar biasa. Hatur nuhun,” ungkap @adef___.

Tidak lupa seorang penggemar memuji vokalis grup veteran itu yang masih tampil sangat enerjik. “gokil. fred masih energik d panggung ternyata,” tulis @docturnal_.

Seperti yang diberitakan Okezone sebelumnya, Limp Bizkit membawakan sebanyak hampir sepuluh lagu malam itu. Lagu fenomenal Take a Look Around pun menjadi lagu pamungkas penampilan Limp Bizkit kemarin malam.

