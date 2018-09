BALI - Band rapcore musik asal Florida, Limp Bizkit menjadi penampil hari terakhir Soundrenaline 2018 yang dihelat di Garuda Wisnu Kencana, Bali pada Minggu 9 September 2018. Tampil sekira tengah malam tak menyurutkan langkah penggemarnya untuk menantikan kehadiran Fred Dust Cs. Mengingat ini kali pertama Fred Dust cs tampil di Indonesia.

Purple Rain menjadi intro untuk penampilan Limp Bizkit pada panggung ‘A Stage’ Soundrenaline 2018. Kemudian, Limp Bizkit langsung menggebrak panggung lewat single Rollin.

Dengan mengenakan buckethead army dipadukan baju berwarna hitam, Fred Dust mampu mencuri perhatian penonton.

Sehabis single Rollin, barulah Fred Dust menyapa para penonton yang sudah setia menunggunya di venue.

“Apakah kalian siap? Ucapkan salam untuk Wes Borland. Apakah kalian senang? Kami senang berada di sini. Apa kalian siap berpesta?,” ucap Fred Dust dari atas panggung.

Tak mau mengendorkan tensi penonton, My Way hingga My Generation dilantunkan Fred Dust cs. Sontak saja para penonton yang mendengar dua lagu itu berjingkrakan di depan panggung.

Dari pantauan Okezone, penonton yang hadir untuk menyaksikan Limp Bizkit langsung membludak. Mengingat Limp Bizkit kali pertama tampil di Indonesia.

Sekira hampir sepuluh lagu dibawakan Limp Bizkit, tak membuat penonton bosan akan suara khas dari Fred Dust. Bahkan Fred Duat yang coba lebih mendekat ke penonton, justru microphonenya terjatuh akibat ulah penonton yang ingin memegangnya.

Lantas ia pun berkata untuk tidak menyentuhnya. “Jangan sentuh aku. Jangan lagi kalian berani sentuh aku,” teriak Fred Dust.

Lebih lanjut, Jump Around, Killing in the Name hingga Boiler dibawakan Limp Bizkit, dimana menjadi setlist selanjutnya lagu yang dibawakan. Dan lagi-lagi membuat semua penonton ikut bernyanyi.

Sebagai penutup penampilan, Take a Look Around yang menjadi lagu pamungkas dari Limp Bizkit. Dan sebagai informasi, lagu ini cukup fenomenal lantaran menjadi soundtrack dari film Mission Impossible II, tandasnya.

(aln)