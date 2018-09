JAKARTA – Memiliki anak cantik dan menggemaskan, tentu menjadi berkah tersendiri bagi pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie. Kini tepat pada 9 September 2018, Nastusha Olivia Alinskie berulang tahun ke dua.

Melalui unggahan di instagram, baik Chelsea maupun Glenn kompak mengunggah foto sang putri lengkap dengan caption ucapan selamat. Segala doa baik pun dipanjatkan kepada balita yang sudah pintar berdandan seperti sang mamah.

“Selamat ulang tahun anaku tersayang Nastusha. Thank you for a super wonderful 2 years,” tulis Glenn.

“Aku berharap kamu selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu ceria dengan senyum manismu. Aku begitu mencintaimu sayang,” imbuh Glenn.

Tidak jauh berbeda dengan Glenn, Chelsea pun turut mengingat masa-masa dimana ia melahirkan bayi mungilnya ke dunia.

“It feels like it was just yesterday Mommy and Daddy was preparing for your arrival at the Operating theatre. And now here you are, filling our house with laughters, tiny hugs, tiny kisses,” ujar Chelsea.

Melanjuti ucapan mereka, Glenn pun menambahkan soal perkembangan Nastusha yang sudah berlari, melompat kecil, bahkan sudah bisa berteriak kecil bahkan ketika berada di kamar mandi untuk menyapa seseorang di luar rumah.

Meski baru berusia dua tahun, namun keluarga kecil ini sudah berpetualang mengelilingi dunia. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah kenangan yang selalu di ingat oleh Nastusha. Walaupun mengingat usia yang masih kecil, namun hal itu bukan halangan untuk membangun sebuah ikatan keluarga yang erat melalui sebuah petualangan yang menyenangkan.

(sus)