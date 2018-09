LOS ANGELES - Salah satu film franchise terlaris sepanjang masa, Fast & Furious telah mengumumkan akan menunda perilisan seri ke-9 mereka. Ditunda hingga 2020, film Vin Diesel ini bersiap untuk mulai syuting.

Dilansir Sindonews, Sabtu (8/9/2018), Universal Studios akan memulai produksi film Fast and Furious 9 pada musim semi tahun depan. Ini berarti film tersebut baru akan dirilis pada 2020, tepatnya pada 20 April 2020.

Dilansir Variety, film itu terpaksa mundur jadwal perilisannya untuk memberi jalan bagi spin off film ini, yaitu Hobbs and Shaw. Film yang dibintangi Dwayne ‘The Rock’ Johnson dan Jason Statham itu akan dirilis pada Agustus 2019. Film ini dibesut David Leitch yang sebelumnya sukses menukangi Deadpool 2 dan film John Wick yang pertama.

Tidak diketahui apa alasan Universal memundurkan jadwal perilisan Fast and Furious 9. Ada kemungkinan, mereka tidak tertarik merilis dua film dari franchise yang sama di tahun kalender yang sama.

Yang jelas, sempat terjadi ketegangan antara Dwayne Johnson dan sejumlah lawan mainnya di film itu, terutama Tyerese Gibson. Ada yang menyebut, Dwayne adalah alasan mengapa Universal tidak memberikan jadwal kepastian rilis film Fast and Furious 9. Sebagai catatan, Vin juga pernah terlibat perseteruan dengan Dwayne karena Dwayne cemburu dengan besarnya peran Vin dalam franchise tersebut.

Di Fast and Furious 9, Justin Lin kembali ke kursi sutradara setelah dia menukangi empat film sebelumnya di franchise ini. Fast and Furious 7 adalah film terakhir yang dibesut Justin di franchise ini. Di Fast and Furious 9, Jordana Brewster akan kembali sebagai Mia. Tapi, tokoh Brian O’Conner yang diperankan mendiang Paul Walker belum tentu akan dihidupkan kembali.

Detail plot hampir tidak ada pada saat ini. Pentolan Fast and Furious 9 sebelumnya mengisyaratkan bahwa tim akan menuju ke Afrika untuk pertama kalinya.

