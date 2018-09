JAKARTA – Kehidupan romansa artis cantik Sophia Latjuba nampaknya masih menarik perhatian masyarakat. Kini Sophia kedapatan berbalas komentar romantis dengan seorang pria yang diketahui bernama Tio Setiyoso.

Interaksi tersebut berawal dari Tio yang mengunggah foto di hari ulang tahun Sophia Latjuba. Melalui akun Instagram pribadinya, Tio membagikan potret dirinya dan Sophia yang telah disatukan.

Meskipun tengah berada dalam lokasi yang berbeda, namun mereka nampak kompak memakai masker perawatan wajah di wajah masing-masing.

Keduanya pun nampak memegang ponsel masing-masing seakan tengah melakukan video call.

Sophia pun menunjukkan senyum manis yang menghiasi bibirnya. Sementara itu, Sebagian besar wajah Tio terhalang oleh telepon genggam yang dipegangnya.

Melengkapi unggahannya, pria tersebut menuliskan sebuah keterangan untuk foto itu. Tio pun mengucapkan selamat ulangtahun kepada ibu dua anak tersebut dan dibarengi dengan emotikon hati berwarna biru.

“Selamat ulang tahun cintaku 💙,” tulis Tio dalam unggahannya tersebut seperti dikutip Okezone, Rabu (8/8/2018).

Melihat foto tersebut, wanita yang akrab disapa Sophie itu pun membalas unggahan tersebut melalui kolom komentar. Kata-kata romantis pun dikeluarkan Sophie untuk Tio.

“Emang gila. Untung aku sayang. Thank you so much!!!” tulis Sophie dalam kolom komentar.

Seperti diketahui, percintaan Sophia Latjuba nampaknya memang menjadi sorotan. Mantan istri Indra Lesmana dan Michael A. Villareal itu sempat menjalin kasih dengan pentolan grup band Noah, Ariel.

Beberapa waktu lalu, wanita berdarah Jerman dan Bugis ini mengonfirmasi bahwa hubungannya dengan Ariel sudah berakhir kurang lebih satu tahun lalu.

Sophia juga sempat dikabarkan memiliki kedekatan dengan seorang pria bule bernama Bogdan Vlase. Kabar tersebut beredar lantaran Sophia sempat mengunggah foto kebersamaannya dengan Bogdan.

Namun, tak lama kemudian, wanita 48 tahun itu mengonfirmasi bahwa dirinya tak menjalin hubungan spesial dengan Bogdan.

(edh)