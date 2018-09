LONDON – Film Spider-Man: Far from Home kabarnya akan melanjutkan syuting di Republik Ceko. Seperti telah dibocorkan Marvel Studios sebelumnya, tim produksi film itu telah memulai syuting di New York, Amerika Serikat, pada 19 Mei 2018.

Saat ini, Jon Watts dan timnya tengah syuting di London, sebelum berpindah ke Praha dan Liberec, sepanjang September ini. Rencananya, Watts akan melakukan pengambilan gambar untuk adegan karnaval di Liberec.

Untuk adegan karnaval itu, Marvel Studios dikabarkan tengah mencari para aktor pendukung untuk berperan sebagai pemain sulap, penari hula hoop, hingga sekelompok penari tradisional. Sayangnya, belum ada informasi lebih lanjut mengenai adegan apa yang akan dilakukan di Praha.

Proses syuting di Eropa, menurut MovieWeb, dilakukan untuk menyesuaikan kisah film itu. Diceritakan Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland menghabiskan masa SMP dengan bersekolah di Eropa.

Film Spider-Man: Far from Home memang cukup menarik perhatian fans mengingat perilisannya hanya selang 2 bulan dari penayangan Avengers 4, pada April 2019. Jadwal rilis yang berdekatan tentu menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Watts.

Pasalnya, ia harus mampu mempertahankan antusias penonton tanpa mendapatkan bocoran terlalu banyak dari Avengers 4. Seperti diketahui, film arahan Russo bersaudara itu diakhiri dengan Thanos yang menghabisi sebagian besar jagat raya hanya dengan menjentikkan jarinya.

Pertanyaan seputar nasib Spider-Man dalam MCU bisa disaksikan dalam Spider-Man: Far from Home yang dijadwalkan tayang di bioskop, pada 5 Juli 2019.

