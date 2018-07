JAKARTA- Anak pasangan Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani, Azka Nikola Corbuzier mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya @azkacorbuzier.

Pada unggahan itu, anak 12 tahun ini, memperlihatkan kegiatan berolahraganya. Terlihat Azka melakukan olahraga boxing dengan bersemangat. Bahkan anak Deddy Corbuzier itu sangat mahir melakukan olahraga tersebut.

Baca Juga: Intip Gaya Bowo Alpenliebe saat Tik Tok yang Viral

Namun, pada unggahan video tersebut, Azka juga memperlihatkan wajah Bowo Alpenliebe yang sedang bermain aplikasi bernama Tik Tok. Anak dari Kalina Oktarani pun memberikan caption yang membandingkan dirinya dengan mereka.

"I've shown you what they do, and I've shown you what I do, now show me what you do #hastag," tulis Azka Corbuzier pada istagramnya.

A post shared by Azkanio Nikola Corbuzier (@azkacorbuzier) on Jul 3, 2018 at 3:46am PDT

Melihat unggahan tersebut, para warganet pun ikut berkomentar. Sebagain besar dari mereka pun mengucapkan pujian kepada anak Deddy Corbuzier tersebut. "Ini baruuuu bener... Generasi gemilang," ujar @firliparliningtyas.

"Laki ya olahraga jangan senyam senyum gk jelas depan kamera good job dude @azkacorbuzier," sahut @odhiieyusuf.

"Ini bru generasi msa depan," sambung @silvia_vianaa.

"Mantap ini baru laki," tulis @buakawmasatsu.

Baca Juga: Merasa Terasingkan, Curhatan Laudya Cynthia Bella yang Jadi Istri Orang Malaysia

(edi)