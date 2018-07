JAKARTA - Marvel Studios akhirnya merilis film terbarunya, Ant-Man and the Wasp. Gala premiere film yang diarahkan oleh Peyton Reed ini berlangsung di Jakarta pada Selasa, 3 Juli 2018.

Amel Carla menjadi salah satu selebriti Tanah Air yang mendapat kesempatan untuk melihat aksi terbaru dari Paul Rudd sebagai Scott Lang. Aktris cilik yang identik dengan rambut poninya ini mengaku sangat terhibur dengan cerita di Ant-Man and the Wasp.

“Lucu banget, jujur aku suka banget, dia lucu tapi juga sedikit menegangkan tapi overall ceritanya bagus. Ada sambungan-sambungan dikit lah ya di akhir-akhir sama Infinity War, makanya nonton sampai akhir,” kata Amel saat ditemui usai acara gala premiere di kawasan Jakarta Selatan.

Aktris berusia 16 tahun ini mengaku sudah mengikuti Marvel Cinematic Universe sejak lama. Maka dari itu ia bisa melihat benang merah dari semua cerita yang notabene masih berkesinambungan.

Amel pun memberikan nilai 8 dari 10 untuk aksi Ant-Man dan The Wasp. Ia berharap agar cerita dari dua pahlawan ini bisa dilanjutkan oleh Marvel Studios.

“Makanya pas terkahir ada tulisan ‘Ant-Man and the Wasp will return?’ Tapi ada tanda tanyanya, agak sedikit bingung kan saya,” pungkas Amel.

