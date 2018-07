JAKARTA - Kabar gembira untuk semua penggemar WINNER di Indonesia. Pasalnya grup besutan YG Entertainment tersebut akan bertandang ke Tanah Air dalam rangkaian konser solo WINNER bertajuk "WINNER 2018 Everywhere Tour."

Baca Juga: Bowo Alpenliebe Gelar Meet and Greet, Eksploitasi Anak Atau Bukan?

Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh YG Entertainment melalui media sosial resmi. Pada Rabu (4/7/2018), agensi yang menaungi iKON dan BLACKPINK itu mengumumkan beberapa kota di Asia yang akan didatangi WINNER.

Dengan background biru keunguan, tertulis 8 kota yang akan dikunjungi oleh Mino cs. Di antaranya adalah Seoul, Taipei, Kuala Lumpur, Bangkok, Singapura, Manila, Jakarta, dan Hong Kong.

WINNER akan memulai rangkaian tur tersebut pada 19 Agustus 2018 di Olympic Gymnastics Arena, Seoul, Korea Selatan. Sementara Jakarta akan menjadi kota ke-7 yang disambangi oleh WINNER. Namun, sayangnya belum terdapat informasi detail tentang tanggal dan tiket konser.

Meski demikian, tentunya ini menjadi hal yang paling ditunggu oleh para penggemar grup yang debut pada 2014 tersebut. Hal ini lantaran, ini menjadi pertama kalinya WINNER bertandang ke Tanah Air dan menggelar konser solo.

Sebelumnya, WINNER sempat dijadwalkan untuk datang ke Indonesia dalam gelaran Best of Best Concert in Jakarta, pada 23 Mei 2015 di Lapangan D Senayan. Namun sayang, pihak promotor memberitahukan bahwa konser yang juga diisi oleh sederet artis K-Pop seperti SHINee dan SNSD tersebut harus dibatalkan. Kala itu, mereka beralasan jika penjualan tiket tidak memenuhi target.

Sebagai informasi, belakangan ini WINNER disibukkan dengan merilis album single kedua mereka, "Our Twenty Four." Album tersebut berisi dua lagu Jepang, berjudul Raining dan Have a Good Day. Untuk menandai perilisan karya baru mereka, WINNER juga memulai tur konser Jepang keempat mereka pada akhir Maret 2018.

Baca Juga: Tiket Konser BTOB di Jakarta Dibanderol Mulai Rp850 ribu

Selang beberapa waktu, WINNER merilis album comeback Korea bertajuk "EVERYD4Y" pada 4 April 2018. Album ini berisi 12 lagu: Everyday, Air, Hello, Turn Off the Light, La La, For, We Were, Luxury, Movie Star, Special Night, Raining, dan Have a Good Day.

(LID)