JAKARTA - Kabar gembira bagi para penggemar BTOB, Melody di Indonesia. Pasalnya Sungjae cs telah dikonfirmasi akan menggelar konser bertajuk 'BTOB in Jakarta' pada 21 September 2018 pukul 19.30 WIB, di Kota Kasablanka.

MyMusicTaste, selaku promotor yang mendatangkan BTOB untuk konser di Jakarta telah mengumumkan ticketing sekaligus seat plan konser tersebut. Hanya ada dua kategori tiket yang disajikan, yaitu VIP dan GA.

Kategori GA menjadi tiket termurah yang dibanderol dengan harga Rp850 ribu. Sementara untuk VIP dijual dengan harga Rp2,8 juta.

Sementara untuk seat plannya, GA bertipe free standing atau berdiri. VIP bertipe designated seating, yang mana penonton akan mendapatkan nomor kursi saat membeli tiket. Penjualan tiket telah dimulai pada 19 Juni 2018 pukul 12.00 WIB.

Tickets to the BTOB in Jakarta 2018 are now on sale! Get your tickets now on ➡️ https://t.co/ulTB7dQJnA. TasteMakers! Don’t forget to enter your promo code at checkout to get your 20% discount! 😍 #StopWishingStartMaking #BTOB with #MyMusicTaste #BornToBeat #BtobInJKT #비투비 pic.twitter.com/ZrTyUfjr3R— MyMusicTaste (@_mymusictaste) June 19, 2018