JAKARTA - 11 Hari lagi, Wanna One akan datang ke Indonesia. Kang Daniel cs akan menyapa semua Wannable (sebutan fans Wanna One) di Tanah Air dalam rangkaian tur solo bertajuk Wanna One World Tour 'One: The World' pada 15 Juli 2018 di ICE, BSD, Tangerang.

Sebelum datang ke Indonesia untuk bertemu langsung dengan penggemarnya, Wanna One lebih dulu menyapa Wannable di Tanah Air dalam sebuah video greeting. 11 member mengucapkan salam andalan mereka, "Hallo, All I Wanna do, Wanna One! Apa kabar Indonesia?"

Kemudian, Dae Hwi menanyakan kabar para penggemar dan menegaskan kunjungannya ke Indonesia, "Kami akan pergi ke Jakarta untuk konser solo pertama kami, pada 15 Juli 2018, di ICE BSD."

Tidak hanya sampai di situ, boy grup asuhan Swing Entertainment ini juga mengungkapkan keinginannya yang menggebu-gebu untuk bertemu para Wannable di Indonesia.

"Aku tidak sabarr untuk bertemu kalian semua," tutur Kang Daniel.

"Sampai jumpa," tutup 11 member jebolan Produce 101 season 2 ini.

Di Indonesia rencananya konser akan digelar pukul 19.00 WIB pekan depan. IME Indonesia selaku promotor yang mendatangkan Wanna One telah mengumumkan seat plan sekaligus ticketing sejak 14 Mei 2018.

Ada lima kategori tiket konser yang tersedia, yaitu VIP, CAT4, CAT3, CAT2, dan CAT1. CAT 4 menjadi kategori tiket dengan harga termurah, yakni Rp1,1 juta. Sementara, kategori CAT1, CAT2, dan CAT3 masing-masing dibanderol seharga Rp2,4 juta, Rp 1,8 juta, dan Rp1,5 Juta. Sementara untuk kategori VIP menjadi tiket termahal dalam kategori ini yaitu seharga Rp 3,5 juta.

ini akan menjadi kali kedua Wanna One datang ke Indonesia. Grup yang akan bubar pada akhir 2018 tersebut, pertama datang ke Indonesia pada Januari lalu dalam rangkaian fanmeeting bertajuk "Wanna Be Loved".

Selain ke Indonesia, dalam konser solo pertamanya kali ini, Wanna One akan menyambangi Australia, Amerika dan Asia. Di Amerika, Wanna One akan menyapa penggemar mereka di San Jose, Dallas, Chicago, dan Atlanta.

Sementara untuk di Asia, Wanna One akan datang ke kota-kota di negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Bangkok, Taipei, dan Manila adalah kota-kota dari sejumlah negara Asia yang akan didatangi Wanna One. Sementara Melbourne menjadi satu-satunya kota di Australia yang akan menjadi tuan rumah.

