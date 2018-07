JAKARTA - Nama Nikki Thierry mulai melesat di industri musik tanah air lewat dua lagu perdananya bertajuk Bersamamu dan Please Say Yes. Kini, lagu ketiga bertajuk Basi siap menjadi "amunisi" baru bagi Nikki Thierry.

Betapa tidak, berencana untuk diluncurkan pada bulan Juli, rupanya lagu bertajuk Basi sudah banyak diminati masyarakat dari berbagai kota di tanah air.

Sebut saja beberapa radio di beberapa kota mulai dari Medan, Palembang, Lampung, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Bali, Makassar, Ambon, Balikpapan, dan tentu saja, Jakarta sudah mulai menggemakan lagu bertajuk Basi dari Nikki Thierry.

Lagu berjudul Basi dipilih sebagai single terbaru ketiga. Rencananya akan dirilis awal Juli ini. Lagu pop ini dibuat saat ia diberi challenge membuat lagu on the spot.

“Akhirnya aku merasa, kok enak reff-nya. Aku minta rekaman radio-nya dan dibongkar ulang bulan Oktober 2017,” kata Nikki.

Lagu ini bercerita tentang mantan dan kesusahan move on. Lagu ini tak sepenuhnya dari pengalaman pribadi Nikki. Selain itu, ia pun juga menggandeng seorang rapper di lagu ini.

“Waktu selesai take vokal pertama, merasa ada yang bisa dikembangi. Akhirnya, kenapa enggak berpikir untuk kolaborasi bareng rapper. Ketemu (YManuel) langsung klop,” ungkapnya.

Nikki sangat mencintai musik sejak usia 3,5 tahun. Untuk mengasah bakatnya di dunia tarik suara, gadis remaja yang sudah memasuki dunia kuliah ini kerap ikut latihan khusus vokal dan mengasah kemampuan menciptakan karya musik yang lebih baik lagi.

Ia juga mulai dikenal lewat prestasinya seperti mejadi jebolan 1st Place Ensamble at South Pacific Convention 2016 di Sidney, Australia.

(edh)