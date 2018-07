JAKARTA - Sebuah prestasi kembali dibuktikan oleh penyanyi dangdung Via Vallen yang terbilang sukses meraih trending topic urutan kedua di Youtube lewat Official Theme Song Asian Games 2018.

Bertajuk Meraih Bintang, lagu yang baru saja dirilis tiga hari lalu sudah mencapai 2.2 juta viewers di YouTube. Hal tersebut tentunya membawa kebanggaan tersendiri bagi seorang Via Vallen.

Saat ditemui awak media beberapa waktu lalu saat memperkenalkan lagu Meraih Bintang ke masyarakat, Via mengaku sempat merasa gugup. Namun hal tersebut bisa dilewati dengan baik melalui penampilannya secara langsung.

"Kirain aku kan lip sync tapi ternyata harus live. Ya deg-degan pasti. Tapi karena lagunya easy listening jadinya gampang untuk menghafalnya,” kata Via.

Melihat penampilan penyanyi dangdut yang berusia 26 tahun ini saat tampil membawakan lagu Meraih Bintang, memang tidak ada yang menyangka bahwa Via sempat mengalami kesulitan dalam hal menghafal koreografi yang terlihst enerjik dan upbeat.

Namun, terlepas dari rasa gugup maupun kendala yang dirasakan oleh Via, penyanyi asal Surabaya ini nyatanya mampu membuktikan profesionalitasnya untuk membawakan theme song Asian Games 2018.

Ia pun berharap kesuksesannya dalam mempromosikan lagu bertema nasionalisme juga turut membawa semangat untuk kemenangan para atlet yang bertanding.

“Karena ini lagu semangat jadinya semoga atlet yang bertanding bisa ikut semangat juga, kan kalo udah terpacu, bisa mendapat kemenangan buat Indonesia,” tambahnya.

Terpilihnya Via sebagai penyanyi official theme song untuk Asian Games 2018 bukan tanpa alasan. Ketua Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee (INASGOC), Erick Thohir menjelaskan Via merupakan penyanyi yang tengah naik daun sehingga bisa menarik perhatian masyarakat luas.

(edh)