JAKARTA – Kurang dari dua bulan, pesta olahraga Asian Games akan diselenggarakan di Indonesia. Untuk menyemarakkan acara ini, sebuah lagu bertajuk Meraih Bintang yang dinyanyikan oleh Via Vallen disiapkan untuk memberikan semangat kepada atlet yang akan berlaga nanti.

Sebagai penyanyi pendatang baru di dunia dangdut, Via pun merasa tersanjung karena dipilihnya ia untuk membawakan lagu tersebut di acara Asian Games. Sebagai perkenalan, pada Sabtu (30/6/2018) wanita 26 tahun itu berhasil menghibur beberapa perwakilan atlet serta jajaran orang penting dalam Asian Games seperti Eric Tohir selaku ketua penyelenggara juga Helmi Yahya sebagai Direktur Utama TVRI yang menyiarkan secara langsung pertandingan Asian Games.

“Aku ngerasa seneng banget bisa terlibat dalam ajang sebesar ini. Awalnya enggak nyangka pas dipilih. Tapi tadi pas tampil aku coba kasih yang terbaik,” kata Via yang ditemui awak media usai peluncuran theme song Meraih Bintang.

Diakui oleh penyanyi asal Surabaya tersebut, ia cukup merasa gugup pasalnya ini merupakan penampilan perdananya menyanyikan lagu theme song Asian Games secara langsung.

“Kirain aku kan lip sync tapi ternyata harus live. Ya deg degan pasti. Tapi karena lagunya easy listening jadinya gampang untuk menghafalnya,” imbuh Via.

Selain merasa gugup, Via juga menerangkan bahwa ia sempat merasa kesulitan saat harus bernyanyi sekaligus menari secara enerjik. Beruntung, semua hal tersebut bisa di lewatinya berkat usaha yang keras serta doa dari kedua orang tuanya untuk kelancaran performnya.

“Kendalanya sih pas lagi nari, jadi harus atur nafas untuk membagi sama nyanyi. tapi bersyukur semuanya berjalan lancar,” katanya.

Terpilihnya Via sebagai penyanyi official theme song untuk Asian Games 2018 bukan tanpa alasan. Menurut Erick Thohir Ketua Panitia Asian Games 2018 (INASGOC) menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan didasarkan pada pertimbangan bahwa Via merupakan salah satu penyanyi dengan grafik yang menanjak.

“Via Vallen kami tunjuk sebagai salah satu artis pengisi di Asian Games karena talentanya yang luar biasa, juga besarnya pengaruh musikalitas Via di Indonesia saat ini. Makanya, kami ingin seluruh masyarakat Indonesia berpesta dan bergoyang bersama sambut Asian Games 2018,” ucap Erick

(ade)