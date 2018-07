LOS ANGELES – Kalau Anda berpikir musim pamungkas Game of Thrones (GOT) akan berakhir bahagia, buang jauh-jauh harapan itu. Pasalnya, menurut Sophie Turner, akan ada lebih banyak kematian dalam GOT Season 8.

Pelakon Sansa Stark itu menjelaskan bahwa semua orang akan berkumpul untuk memerangi petaka yang akan datang. “Akan ada banyak ketegangan dalam kelompok kecil itu. Mereka akan berperang untuk sesuatu yang mereka yakini sebagai kebenaran,” ujarnya seperti dilansir dari Digital Spy, Senin (2/7/2018).

“Karena ini adalah musim pamungkas, maka akan ada lebih banyak kematian. Yang pasti, ini akan jauh lebih emosional dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” katanya menambahkan.

Menariknya, menurut Turner, Sansa Stark akan menjadi salah satu alasan kenapa GOT 8 akan jauh lebih mengerikan. “Aku selalu melihat sisi petarung dalam diri Sansa Stark yang tak terlihat orang-orang,” ungkapnya.

“Pada satu titik, Sansa Stark akan belajar dan beradaptasi dalam hidupnya. Titik itu adalah keputusannya untuk menjadi seorang petarung. Kondisi itu membuatku sangat lega dan puas. Aku bahagia, melihat bagaimana musim terakhir ini tersaji.”

Sebelum secara gamblang mengungkapkan kisi-kisi musim kedelapan, pertengahan Juni silam, tunangan Joe Jonas itu disebut-sebut membocorkan cerita GOT 8. Hal itu bermula ketika dia mengunggah tato serigala bertuliskan ‘Kawanan itu Selamat’ melalui Instagram.

Tak sedikit fans beranggapan, tato itu bermakna keluarga Stark akan bertahan pada musim terakhir tersebut. Namun spekulasi itu dibantahnya saat menjadi bintang tamu dalam The Late Late Show with James Corden, pada 21 Juni 2018. “Tato itu hanya moral kehidupan semata,” ujarnya kala itu.

Sementara itu, musim kedelapan Game of Thrones akan tayang di HBO pada 2019.

(SIS)