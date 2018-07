LOS ANGELES - Personel One Direction, Liam Payne telah putus dengan kekasihnya, Cheryl Ann Tweedy. Hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Payne dalam postingan di akun twitter resminya pada 2 Juli 2018.

"Cheryl dan aku sedih karena harus mengumumkan bahwa kami akan berpisah. Ini menjadi keputusan tersulit yang telah kami buat," tulis pelantun lagu For You tersebut pada Senin (2/7/2018).

Payne menegaskan jika keputusan mereka berpisah tidak akan mempengaruhi hubungan mereka dengan sang anak, Bear Grey Payne. Bayi ini baru saja merayakan ulang tahun pertamanya, pada 22 Maret 2018.

"Kami masih memiliki begitu banyak cinta untuk satu sama lain sebagai sebuah keluarga. Bear adalah dunia kami dan kami meminta kalian untuk menghormati privasinya setelah kita memilih jalan ini,” imbuh Payne, seperti diberitakan oleh People.

Cheryl and I are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together. — Liam (@LiamPayne) July 1, 2018