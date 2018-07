JAKARTA – Setelah terkenal sebagai penyanyi dangdut, Via Vallen lebih sering menghabiskan waktu di Jakarta. Namun belum lama, pelantun lagu Bojo Galak menyempatkan diri untuk menyambangi kota asalnya, Surabaya.

Tak ingin menyia-nyiakan waktu, pedangdut berusia 26 tahun itu juga menghadiri acara reuni SMA-nya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Via mengunggah potret keseruan acara reuni sederhana tersebut. Nampak bersama sejumlah temannya yang sama-sama bersekolah di SMA Walisongo, penyanyi dangdut yang tengah naik daun ini terlihat begitu bahagia.

Uniknya, tak sedikit teman Via yang sudah memiliki anak bahkan ada yang sudah besar.

Berbeda dari teman-temannya yang telah berkeluarga bahkan memiliki anak, pertanyaan pun mulai membanjiri Via. Tak sedikit yang menanyakan kapan Via akan menikah. Pertanyaan tersebut diceritakan Via melalui keterangan pada unggahan tesebut.

“Kemarin selain ketemu sama guru-guru di SMA, aku kumpul-kumpul juga sama teman-teman zaman SMA Walisongo,Gempol. Banyak yang berubah, Banyak dari mereka yang menikah dan memiliki anak. Terus pertanyaan paling malas buat aku itu ini, ‘Vi kapan nikah? Ayo mau menunggu apa lagi?” tulis Via dalam keterangan foto tersebut, Sabtu (30/6/2018).

Mendengar pernyataan tersebut, Via pun tak dapat menjawab apa-apa. Dirinya hanya bisa menggumam dalam hati. Seperti diketahui, pada Selasa (26/6/2018) tepatnya satu hari sebelum penyelenggaraan Pilkada serentak, Via Vallen bertolak ke Surabaya.

Kepulangannya itu dikhususukan untuk menggunakan haknya dalam memilih calon kepala daerah di kota asalnya. Nampaknya, momen pulang kampung tersebut juga dimanfaatkan Via untuk menyambangi SMA tempat ia mengenyam pendidikan.

Selain itu, penyanyi yang disebut memiliki kemiripan wajah dengan Isyana Sarasvati itu menyempatkan diri untuk kembali berkumpul dengan teman masa SMA-nya. Memilih jalan berbeda dengan teman-temannya yang telah menikah, Via terlihat begitu mengejar karier keartisannya.

Wajar saja, hal tersebut lantaran kini nama Via di Industri musik tanah air tengah di atas awan. Bisa jadi sebab itu lah yang membuat dara kelahiran Surabaya itu belum terlalu memikirikan soal pernikahan.

(edh)