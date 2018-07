LOS ANGELES - Film Jurassic World: Fallen Kingdom berhasil mendapatkan traksi penjualan tiket domestik dan internasional. Hal ini dikarenakan pendapatan film tersebut telah menyalip pendapatan Incredibles 2, yang merajai Box Office domestik minggu lalu.

Film yang dibintangi oleh Chris Pratt tersebut berhasil meraih pendapatan mingguan sebesar USD60 juta atau sekira Rp860 miliar. Pendapatan ini dinilai cukup rendah, mengingat di minggu pertamanya film tersebut berhasil meraup USD200 juta (sekira Rp2,87 triliun) lebih.

Selain itu, seperti dilaporkan Hollywood Reporter, Senin (2/7/2018), film ini berhasil meraup keuntungan USD932,4 juta atau sekira Rp13,38 triliun di kancah internasional. Film ini hampir menyentuh pendapatan USD1 miliar di seluruh dunia, yang merupakan target semua film Box Office.

Sedangkan Incredibles 2 berhasil meraih pendapatan USD45,5 juta atau sekira Rp652 miliar di minggu ketiganya. Sedangkan untuk pendapatan total domestik, film besutan Pixar dan Disney tersebut mencapai USD439,7 juta atau sekira Rp6,31 triliun.

Pendapatan ini hampir menyaingi Finding Dory yang merupakan film dengan penghasilan terbesar Pixar dengan pendapatan USD486,3 juta atau sekira Rp6,97 triliun. Sedangkan di kancah dunia, film ini berhasil mendapatkan USD646,8 atau sekira Rp9,28 triliun.

Yang unik, di minggu ini terdapat dua film baru yang ada di posisi lima besar Box Office. Kedua film tersebut berjudul Sicario: Day of the Soldado dan Uncle Drew.

Sicario: Day of the Soldado memiliki plot cerita yang cukup baik. Sang karakter utama, seorang agen perbatasan federal yang diperankan oleh Josh Brolin harus melawan Del Toro. Mereka bertempur untuk menghentikan kartel narkoba Meksiko dari perdagangan teroris di seberang perbatasan ke AS.

Berbicara mengenai pendapatan, di minggu pertamanya film tersebut berhasil meraup pendapatan sebesar USD19 juta, atau sekira Rp272 miliar.

Di sisi lain, Uncle Drew merupakan sebuah film komedi dengan latar belakang olahraga basket. Yang menarik dari film ini adalah para pemerannya yang sangat lucu, termasuk hadirnya bintang NBA Shaquille O'Neal.

Film yang diadaptasi dari serial digital yang dibuat oleh salah satu produsen minuman berkarbonasi tersebut berhasil mengocok perut para penggemar komedi. Tak heran jika film tersebut berhasil ada di posisi keempat Box Office, dengan total pendapatan USD15,5 juta atau sekira Rp222 miliar di minggu pertamanya.

Nah, untuk film terakhir yang ada di posisi lima besar Box Office minggu ini, terdapat sebuah film dengan seluruh karakter utamanya adalah wanita, yakni Ocean’s 8. Di minggu keempatnya, mereka berhasil meraih pendapatan sebesar USD8 juta atau sekira Rp114,8 miliar.

Lalu, berbicara mengenai pendapatan mingguan di kancah internasional, film ini sudah berhasil meraup USD209,7 juta atau sekira Rp3,008 triliun.

