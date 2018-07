JAKARTA - Konser GOT7 di Jakarta menyisakan banyak kenangan bagi para penggemarnya, Ahgase. Salah satunya adalah bocoran tentang proyek baru GOT7 setelah mereka merampungkan tur dunia "Eyes on You" yang tengah berlangsung saat ini.

Baca Juga: Hormati Ayah Pete Davidson, Ariana Grande Buat Tato di Kaki

Salah satu member GOT7, Jackson Wang mengungkapkan jika mereka akan segera membuat album baru setelah mengakhiri tur solo dunia tersebut. Kabar baik ini disampaikan Jackson di penghujung konser "Eyes on You" di Jakarta pekan lalu.

"Terimakasih karena datang. Sangat panas hari ini. Apakah kalian suka? Aku janji akan datang ke sini lagi untuk konser yang lebih besar," tutur rapper GOT7 itu di ICE BSD, Tangerang.

"Selain itu kami akan membuat album baru segera. Untuk next album yang lebih baik dan musik yang lebih baik. I love you, guys!" pungkas Jackson disambut teriakan histeris fans.

Meski tak memberikan bocoran lebih jauh, tapi GOT7 besar kemungkinan akan memberikan nuansa baru di album mereka mendatang. Pasalnya, boyband asuhan JYP Entertainment ini mengatakan jika mereka selalu ingin mencoba musik baru untuk penggemarnya.

"Tapi, menurutku seandainya ada jenis musik yang akan kami coba, yang penting adalah bagaimana caranya kami bisa mengekspresikannya dengan cara kami kepada fans," jelas idol kelahiran 6 Januari 1994 itu.

Maknae Yugyeom menambahkan jika mereka ingin selalu memberikan semua yang terbaik untuk fans, dari segi musik, penampilan dan sebagainya. "Kami tidak menaruh target karena kami sendiri tidak tahu sampai mana kami bisa berkembang, sejauh mana," tutupnya.

Sebagai informasi, GOT7 terakhir merilis mini album "Eyes on You" yang juga dipakai sebagai tajuk tur dunia mereka saat ini. Mini album kedelapan GOT7 itu dirilis pada 12 Maret 2018.

Seperti album mereka yang lain, para member juga berpartisipasi dalam produksi musik. Mereka dibantu oleh produser lain termasuk Mirror BOY, D.ham, Munhan Mirror.

Baca Juga: Dinda Kirana Merasa Tua Lihat Rizky Alatas & Adzana Bing Slamet Menikah

Eyes on You menampilkan 7 lagu, di antaranya One and Only You, Look, The Reason, Hesitate, Us, Thank You, dan Look. Untuk lagu One and Only You mereka berkolaborasi dengan mantan anggota SISTAR, Hyolin.

(LID)