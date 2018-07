JAKARTA - Kabar gembira untuk para iKONIC, penggemar Ikon di Indoensia. Hal ini lantaran, BI cs akan kembali ke Tanah Air untuk menggelar tur dunia mereka di Jakarta.

Pada Senin, (2/6/2018), Soompi melaporkan beberapa negara yang akan mereka kunjungi untuk tur konser "2018 Continue Tour". Indonesia menjadi salah satu negara yang akan didatangi oleh grup asuhan YG Entertaiment tersebut. Selain itu, kabarnya ini akan menjadi tur dunia pertama mereka.

Lebih lanjut, Dream High Production, selaku promotor yang akan mendatangkan iKON ke Jakarta juga telah menggoda fans dengan beberapa kabar baik.

Hello, iKONIC Indonesia!! Do you want to see them live in Jakarta????? Anyone??? Raise your hands up and mention us!🙋🙋 @iKON_ID @IDiKon @TeamB_Ina @iKON_INSTAGRAM @iKONWorldID @YG_iKONIC @Its_iKONIna @iKON_Global #iKON #iKONIC #iKONinJKT #iKONinJakarta pic.twitter.com/YLdh51Vjaf