LOS ANGELES - Leonardo DiCaprio membocorkan foto di balik penggarapan film Once Upon a Time in Hollywood lewat akun Instagram pribadinya, pada Rabu pagi (27/6/2018) waktu setempat. Dalam foto itu, DiCaprio bergaya vintage dengan kaos turtleneck berwarna mustard, celana cokelat tua, dan jaket kulit cokelat muda.

Sementara Brad Pitt yang berpose di sampingnya, memakai jaket dan celana jeans biru yang dipadukan dengan kaus hitam dan kacamata. Bersama foto itu, DiCaprio menyelipkan caption: “First Look.” Menariknya, setelah 3 jam diunggah, foto itu disukai lebih dari 1 juta kali.

Film Once Upon a Time in Hollywood merupakan kolaborasi kedua DiCaprio dan Pitt dengan sutradara Quentin Tarantino. Sebelumnya, DiCaprio dan Tarantino bekerja sama dalam Django Unchained yang dirilis pada 25 Desember 2012. Saat itu, film berbujet USD100 juta tersebut sukses menghasilkan USD425 juta di seluruh dunia dan tercatat sebagai film dengan pendapatan kotor tertinggi yang pernah digarap Tarantino.

Sementara dengan Pitt, Tarantino merilis Inglourious Basterds, pada 21 Agustus 2009. Film beranggaran USD70 juta itu, sukses menghasilkan USD321 juta di seluruh dunia. Ia menjadi film terlaris kedua, setelah Django Unchained, yang pernah diproduksi Tarantino.

Dalam rilis yang diunggah Tarantino beberapa waktu lalu, diketahui Once Upon a Time in Hollywood mengambil setting di Los Angeles, AS, pada 1969. DiCaprio berperan sebagai Rick Dalton, aktor Bounty Law, serial TV populer di Amerika sepanjang periode 1958-1963. Sementara Pitt melakoni karakter Cliff Booth, sahabat Dalton sekaligus seorang aktor pengganti.

“Keduanya kesulitan dengan karier mereka di Hollywood hingga akhirnya Dalton menyepi ke Italia yang membawanya bertemu Sharon Tate (Margot Robbie). Aktris itu ternyata bertetangga dengan Dalton,” ungkap Tarantino dalam rilisnya.

Sekadar informasi, Sharon Tate adalah aktris sekaligus istri sutradara Roman Polanski, yang tewas dibunuh oleh pengikut sekte Charles Manson. Ironisnya, Tate yang kala itu masih berusia 26 tahun, dibunuh dalam kondisi hamil 8,5 bulan. Pihak kepolisian menyatakan, Tate tewas akibat 16 tikaman yang bersarang di tubuhnya.

Film Once Upon a Time in Hollywood dijadwalkan tayang di bioskop pada 9 Agustus 2019, bertepatan dengan peringatan kematian Sharon Tate yang ke-50.

